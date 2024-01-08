الإثنين 08 يناير 2024
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متحدث الوزراء: نعمل على إصدار بطاقة مميكنة للاجئين فى مصر

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن عددًا كبيرًا من المقيمين في مصر أوضاعهم مقننة، وربما بعض الضيوف المقيمين الذين دخلوا إلى مصر خلال السنوات الماضية بالمنح الإعفائية التي منحتها الدولة على التأشيرات لهم، معقبًا: “نقوم الآن بمتابعة وحصر أعداد اللاجئين الذين جاءوا إلى مصر السنوات الماضية”.

معاملة مصر للاجئين 

وأكد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن وزير العمل اليوم أشار إلى أنه يجب تسجيل الأنشطة التي يعمل بها اللاجئون في مصر، مع حصر البيانات الدقيقة عن اللاجئين من مختلف الجنسيات.

وتابع: "وزارة الداخلية تعمل على إصدار بطاقات مميكنة للاجئين في مصر، بحيث تحمل جميع المعلومات والبيانات الخاصة بمن يحملها".

حصر أعداد اللاجئين 

واستطرد: "وزيرا الصحة والسكان والتربية والتعليم أشارا إلى أن ضيوف مصر المقيمين بها على جميع الخدمات مثلهم مثل الشعب المصري، حيث لا تفرق الدولة بين ضيوفها ومواطنيها".

واستكمل: “وزارة الهجرة الدولية أشارت إلى أن مصر تحسن استضافة اللاجئين وتقدم لهم جميع الخدمات في ظل استثناءات بسيطة من قبل بعض مؤسسات الدولة مثل رسوم تجديد الإقامة”.

محمد الحمصاني المستشار محمد الحمصاني متحدث الوزراء صدى البلد على مسئوليتي

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