وائل الدحدوح يوجه رسائل نارية للرئيس الأمريكى ونتنياهو (فيديو)

عبر وائل الدحدوح، الصحفي الفلسطيني في غزة، عن استيائه من الموقف الأمريكي تجاه العدوان الإسرائيلي على القطاع، وقال إنه يريد أفعالًا وليس أقوالًا من وزير الخارجية الأمريكي الذي أعرب عن أسفه لما تعرضت له عائلة الدحدوح.

وأضاف الدحدوح، في حوار مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"، أنه ينوي التشاور مع المؤسسة التي يعمل لها حول إمكانية لجوئه للمحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، مؤكدًا أنه سيواصل عمله الصحفي رغم الصعوبات والمخاطر.

ووجه رسالة إلى الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي، داعيًا الأول إلى النظر للحقيقة والعدل، ومواجهًا الثاني بالقول: "نحن لسنا جيوشًا ولا نمتلك سلاحًا، ولكننا نعمل في حقل الصحافة والإعلام وسوف نستمر".