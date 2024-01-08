غادة نظيم: أصبت بالسرطان بعد تعرضي لعلاقة سامة منذ 20 عامًا

قالت الدكتورة غادة نظيم، أخصائية الصحة النفسية وتعديل سلوك، إن العلاقة السامة يتميز صاحبها بقدر كبير من الذكاء والدهاء، حيث يعتمد على رفع توقعات التخيل لدى الطرف المقابل وفق احتياجات الشخصية التي يتعامل معها، حيث قد تكون احتياجات الإنسان عاطفية ومادية أو غير ذلك.

علاقة السرطان بالعلاقات السامة

وأكدت غادة نظيم، خلال لقائها ببرنامج “الستات مابيعرفوش يكذبوا” المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، أن الإنسان الذي تعرض لوعود كاذبة يصاب بالنهاية بحالة من اليأس والإحباط.

وتابعت: "أصبت بالسرطان نتيجة تعرضي لعلاقة سامة منذ 20 عامًا، وبعد الإصابة قررت الانفصال عن هذه العلاقة بصورة كبيرة، وكنت قوية بالقدر اللازم الذي جعلني أتخلص من هذه العلاقة ".

التعافي من العلاقة السامة

واستطردت: "الدكتور المعالج قال لي إن إصابة الغدد الليمفاوية بالسرطان في عمر مبكر يكون سببه في البداية الضغط العصبي الشديد، وبالفعل أنا أعلم أنني تعرضت لهذا المرض نتيجة هذه العلاقة السامة".

وأشارت إلى أنها تقربت من الله سبحانه وتعالى بصورة كبيرة، وذهبت للحج بعد التعافي من السرطان، معبرة: "دعيت الله أن يرزقني بأطفال وبالفعل تحقق ما كنت أتمناه وأطلبه”.