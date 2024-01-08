كيف تنجح مصر فى تحقيق حلم الـ45 مليار دولار من السياحة؟

قال الخبير السياحي حسن حسانين إن اعلان الحكومة عن خطة لتحقيق 45 مليار دولار عوائد من قطاع السياحة خلال 2030 يسهم في زيادة الاستثمارات في هذ القطاع الحيوي المهم.

أضاف حسانين، لـ"الدستور"، أن قطاع السياحة يعد أحد القطاعات الحيوية في اقتصاد مصر وتحقيق عوائد بـ45 مليار دولار يعتبر إنجازًا كبيرًا ويتطلب جهودًا متكاملة. تقوم مصر بعدة إجراءات لتحقيق هذا الهدف، ومن بينها:

1. التسويق السياحي: تعتمد مصر على حملات ترويجية مكثفة لجذب السياح من مختلف أنحاء العالم. تستخدم الحكومة والهيئات السياحية وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لعرض معالمها السياحية وثقافتها الغنية.

2. التنويع في العروض السياحية: تعمل مصر على تنويع منتجاتها السياحية لتلبية احتياجات السياح المختلفة، بما في ذلك السياحة الثقافية، والاسترخاء على الشواطئ، والسياحة الدينية.

3. تحسين البنية التحتية: تستثمر مصر في تطوير البنية التحتية السياحية مثل الفنادق، والمطارات، ووسائل النقل، بهدف تحسين تجربة السياح وجعلها أكثر راحة وسهولة.

4. الاستدامة البيئية والثقافية: تولي مصر اهتمامًا كبيرًا للحفاظ على البيئة والتراث الثقافي، وتعمل على تنفيذ مبادرات للحفاظ على المعالم الطبيعية والتاريخية.

5. تحسين الأمن والاستقرار: يعمل الجهاز الأمني في مصر على توفير بيئة آمنة واستقرار للسياح، وهو أمر يسهم في جذب المزيد من السياح.

أوضح أنه من المتوقع أن تحقق مصر هذا الهدف الطموح من خلال التركيز على تحسين الخدمات السياحية وتقديم تجارب مميزة للسياح، إضافة إلى ذلك تسعى مصر إلى تسهيل إجراءات السفر والتأشيرات لجعل الوصول إلى البلاد أسهل للسياح.

وأكد أنه من الجوانب الأخرى، تعمل مصر على تعزيز التعاون الدولي وتوقيع اتفاقيات سياحية مع دول أخرى، بما في ذلك برامج تبادل السياح والاستثمارات في القطاع السياحي.

وتسعى مصر إلى تنمية السياحة الداخلية من خلال تشجيع المواطنين على استكشاف وزيارة الأماكن السياحية في بلدهم، مما يعزز الوعي الثقافي والاقتصادي في البلاد.

وأوضح أنه بهذه الجهود المتكاملة والاستراتيجيات السياحية الشاملة، يمكن لمصر أن تحقق هذا الهدف الطموح وتعزز مكانتها كواحدة من الوجهات السياحية الرائدة عالميًا، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل جديدة وتنمية مستدامة.

وتستهدف الحكومة وصول وارادت صناعة السياحة خلال عام 2030 إلى نحو 45 مليار دولار، من خلال جذب أكثر من 30 مليون سائح خلال ذات العام مع التركيز على السياح من ذوي الإنفاق المرتفع.