الإثنين 08 يناير 2024
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وزير خارجية لبنان الأسبق: توسيع نطاق العمليات الصهيونية يعنى فتح الجبهة على مصراعيها

عدنان منصور وزير
عدنان منصور وزير خارجية لبنان الأسبق

قال عدنان منصور، وزير خارجية لبنان الأسبق، إن ما تشهده الجبهة اللبنانية على الحدود الفلسطينية اليوم عبارة عن سلسلة من العمليات الإجرامية التي يقوم بها الكيان الصهيوني منذ حادث 7 أكتوبر 2023.

المساعي الصهيونية لتوسيع نطاق الحرب 

أكد عدنان منصور، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن الجبهة اللبنانية منذ اليوم الأول في هذه الحرب كانت مساندة للأشقاء في فلسطين في قطاع غزة.

وأضاف في حديثه، أن ما قامت به إسرائيل مؤخرًا باستهداف أحد قيادة حركة حماس على أرض وسيادة دولة لبنان أمر مرفوض بصورة كبيرة، حيث عمليات الاغتيال أمر اعتادت عليه إسرائيل في معاركها.

وتابعت: "إسرائيل تستهدف الأماكن المحرمة دوليًا، وتريد اغتيال باقي عناصر المقاومة من أجل تصفية هذه القضية، ولكن يمكن القول إن الشعب الفلسطيني لن يرضخ ولن يتوقف عن المقاومة حتى يكتب النصر لفلسطين منذ هذا الاحتلال الصهيوني".

واستطرد: "المقاومة استهدفت أماكن من داخل إسرائيل، وأصابت مواقع حساسة بعد اغتيال صالح العاروري داخل دولة لبنان، ولهذا المقاومة ترد بقوة على أي عملية تقوم بها إسرائيل".

تهديد إسرائيل لدولة لبنان 

أشار إلى أن التهديدات التي تخرج من قبل الكيان الصهيوني أمر اعتادت عليها دولة لبنان بصورة متكررة، ولهذا لن يكون هناك توقف في عمليات المقاومة رغم تلك التهديدات.

وذكر أن إسرائيل تعلم جيدًا أن الرد سيكون قاسيًا في حال عزمها على توسيع نطاق الحرب، خاصة أن المقاومة الفلسطينية الآن تمكنت من تغطية كافة الأراضي الفلسطينية ومازالت صامدة، رغم كم المجازر التي ارتكبها العدوان الصهيوني.

وزير خارجية لبنان عدنان منصور القاهرة الإخبارية عمليات الاغتيال المتكررة تهديدات إسرائيل لدولة لبنان

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