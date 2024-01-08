ماذا قال هانى شنودة عن سرقة ليفربول موسيقى شمس الزناتى؟

حققت الحلقات الأولى التي عرضت من مسلسل "حالة خاصة" نجاحًا كبيرًا، عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة الذي يعد البطولة المطلقة الأولى للفنان الشاب طه دسوقي وعدد كبير من نجوم الفن، وتأليف مهاب طارق وإخراج عبدالعزيز النجار وإنتاج طارق الجنايني، وموسيقي تصويرية للموسيقار هاني شنودة.

وكشف الموسيقار هاني شنودة حقيقة سرقة فرقة ليفربول الذي يلعب له الفرعون المصري محمد صلاح، الموسيقي التصويرية لفيلم "شمس الزناتي"، بطولة عادل إمام، وسعيد صالح وعدد كبير من نجوم الفن الكِبار.

وتابع شنودة، لـ"الدستور" قائلًا: "نحن لم نقف حتى الآن على أرض صلبة للرد علي هذا الموضوع، خاصًة أنني لم أتواصل مع محسن جابر صاحب شركة عالم الفن للإنتاج الغنائي، عن حصولهم على موافقة منه باستخدام الموسيقي، ونسأل جمعية الملحنين والنقابة، كل هؤلاء وأهم حاجة أنهم سرقوا مننا، وبقينا عالميين، وهذا مكسب كبير".

"حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية وهو مكون من 10 حلقات ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم أربعاء، والمسلسل من بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبوالروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، لينا إيهاب، الطفل آدم وهدان، أدهم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبدالعزيز النجار وإنتاج طارق الجنايني.

مواعيد عرض مسلسل "حالة خاصة"

"حالة خاصة" يعتبر أحدث أعمال منصة watch it الأصلية ويتضمن 10 حلقات فقط، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم أربعاء.

قصة وأحداث مسلسل "حالة خاصة"

مسلسل "حالة خاصة" يسلط الضوء على الحالات الخاصة من مرضى التوحد وكيف يمتلكون مهارات مختلفة وقدرات خاصة في حياتهم، وتدور قصته في إطار اجتماعي تشويقي حول أماني النجار محامية شهيرة وتجسدها غادة عادل وحول المحامي نديم أبوسريع الذي يمتلك قدرات خاصة ويلتحق بالعمل في مكتب أماني النجار وتتوالي الأحداث في إطار من التشويق والإثارة.