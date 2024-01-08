محافظ الغربية يتابع أعمال التطوير بكورنيش المحلة

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، إن التطوير الجاري بكورنيش المحلة حقق طفرة كبيرة بالمنطقة ولا سيما تحقيق الاستغلال الأمثل لخلق متنزه جديد أمام أهالي المحلة، وأن المحافظة حريصة كل الحرص على إتمام كل الأعمال وفقًا لأعلى المعايير والاشتراطات، وبالشكل الحضاري المتكامل الذي يليق بأهالي المحافظة.

جاء ذلك خلال متابعته لاستمرار العمل في كورنيش المحلة الكبرى، حيث تتم أعمال غمر للرمال لزوم الردم جانبي الكوبري، بالإضافة إلى استمرار أعمال الدبش على بحر الملاحة في المرحلة الثالثة من أعمال الكورنيش، التي تبدأ من منطقة الهويس حتى نهاية الطريق بمحلة أبوعلي.

يذكر أن كورنيش مدينة المحلة الكبرى يتم إنشاؤه على غرار ما تم في كورنيش مدينة طنطا، كمحور مروري داخل المدينة يسهم في تيسير الحركة المرورية، بجانب كونه متنفسًا ومتنزهًا حضاريًا لأهالي المدينة.

وأكد رحمي أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في كل الأحياء والمدن من أجل إضفاء المنظر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين، كما أكد تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال في قطاع الرصف وصيانة الطرق مع مراعاة جودة الأعمال ونهوها في توقيتاتها المحددة بالتنسيق بين الجهات المعنية في هذا الشأن، في ضوء الاهتمام بتطوير الخدمات والبنية التحتية لتحقيق خطط التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030 ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل.

جاء ذلك خلال متابعته لاستمرار الأعمال في محور طريق المعامل بميت حبيش، الذي يعد محورًا مروريًا سيسهم في تحقيق السيولة المرورية بطريق "طنطا ـ السنطة" القديم، من خلال ربط مدخل طنطا الشمالي من كوبري فاروق حتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم.

وشدد المحافظ خلال متابعته، على أهمية المتابعة المستمرة على أرض الواقع للوقوف على حجم الأعمال المنفذة بالطرق الجاري رصفها بنطاق المحافظة، وتكثيف الجهود لرفع نسب التنفيذ لنهو الأعمال في أسرع وقت ممكن لتسهيل الحركة والنقل والانتقال للمواطنين وتقديم خدمات أفضل لهم.