الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة شاب إثر انهيار جزئى لعقار بالزيتون

انهيار
انهيار

أصيب شاب، اليوم، إثر انهيار أجزاء من عقار مكون من طابقين، في عزبة شاهين بمنطقة حلمية الزيتون بالقاهرة.

تفاصيل الواقعة

 كان قد ورد بلاغ لقسم شرطة الزيتون بانهيار أجزاء من عقار مكون من طابقين بمنطقة عزبة شاهين بمنطقة حلمية الزيتون، أسفر عن إصابة شاب، تم نقله إلى المستشفى، وانتقل رجال الحماية المدنية، وتم الدفع بعدد من الأوناش لرفع الركام.

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ويقوم رجال الدفاع المدني بإخلاء سكان العقار المجاور، خشية انهياره، وفرضت الأجهزة الأمنية كردونًا بمحيط العقار، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة للتحقيق.

عقار بالزيتون اصابة شاب انهيار جزئي لعقار بالزيتون عزبة شاهين حلمية الزيتون

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