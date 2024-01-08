بداية من الموسم الشتوى.. توزيع 21 ألف طن أسمدة على المزارعين بالمنوفية

تلقى محافظ المنوفية تقريرًا عن جهود أداء مديرية الزراعة فيما يخص عدد من الملفات الهامة، حيث أوضح المهندس محمد التركاوى وكيل وزارة الزراعة إلى أنه تم الإنتهاء من تطهير مسافة طولية من المساقى الخصوصية بنواحي المحافظة تقدر بـ 8 كيلو و600م، حيث شمل تطهير تعاونى بمراكز شبين الكوم، بركة السبع، قويسنا، تلا، أشمون، وذلك خلال أسبوع والتي تخدم مساحة 745 فدان.

تقليل الفاقد من المياه والحفاظ على البيئة والحد من انتشار الأمراض والفيروسات

وذلك بهدف تقليل الفاقد من المياه والحفاظ على البيئة والحد من انتشار الأمراض والفيروسات حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، مع استمرار التنسيق مع الوحدات المحلية ومختلف الجهات المعنية في المتابعة الدورية لخطة التطهير ورفع كافة المخلفات ونواتج التطهير أولًا بأول حفاظًا على الرقعة الزراعية والمظهر الحضاري والجمالي.

الانتهاء من توزيع أكثر من 21 ألف طن نترات ويوريا

وفيما يخص توزيع مستلزمات الإنتاج الزراعي من الأسمدة خلال الموسم الشتوي، أشار "التركاوي" إلى أنه تم الانتهاء من توزيع أكثر من 21 ألف طن نترات ويوريا (ائتمان) بنطاق المحافظة، لافتًا إلى توافر أرصدة بالجمعيات الزراعية والتي تبلغ ما يقرب من 23 ألف يوريا ونترات وجاري توزيع الأسمدة على المزارعين وفق ضوابط وقواعد صرف الأسمدة لضمان وصولها للمزارعين المستحقين.

الموافقة على استخراج 15 ترخيص تشغيل مصانع ومحلات أعلاف

فيما أوضح وكيل وزارة الزراعة أنه تمت الموافقة على استخراج 15 ترخيص تشغيل مصانع ومحلات أعلاف، وإجراء 8 معاينات تمهيدا للسير في إجراءات الترخيص، بالإضافة إلى المرور الميداني على ما يزيد عن 6 آلاف فدان حدائق فاكهة وخضروات ومحاصيل متنوعة، فضلًا عن عقد 36 ندوة إرشادية بجميع مراكز المحافظة لتقديم الدعم اللازم للمزارعين وإعطائهم التوصيات الفنية اللازمة دعمًا للمزارعين.

ويتم ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بوضع خطة متكاملة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة ودعم أهالي المحافظة من خلال تقديم أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للنهوض بالقطاع الزراعي والثروة الحيوانية ودعم صغار المزارعين والمربين وتوفير التمويل اللازم لإقامة المشروعات الزراعية والإنتاجية المتنوعة لتحقيق أعلى معدلات للإنتاج وتحسين مستوى الدخل المزارعين.