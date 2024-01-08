الإثنين 08 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

معلمو "ثانوي الخدمات" في المنوفية يستغيثون بوزير التعليم

رضا حجازى
رضا حجازى

تقدم معلمو فصول خدمات الثانوي العام في محافظة المنوفية باستغاثة عاجلة للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وقال المعلمون في استغاثة أرسلوها لموقع "الدستور": نتضرر من عدم صرف المبالغ المالية المخصصة للحصص التي قمنا بتدريسها في العام الدراسي السنة الماضية ٢٠٢٢ /٢٠٢٣، الترم الأول والترم الثاني، رغم انتهاء فترة التدريس منذ أكثر ٨ أشهر.

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وقالوا خلال استغاثتهم: وبالرغم من سداد الطلاب مصاريف الدراسة في فصول ثانوي عام الخدمات الذي انتهت حصصه في أبريل الماضي، وبالرغم من توفر فلوس الحصص من تلك المصاريف، إلا أن فلوس حصص ثانوي عام الخدمات لم يتم صرفها لمعلمي محافظة المنوفية، لذلك نرجو من وزارة التربية والتعليم التدخل والعمل على صرف الفلوس الخاص بنا. 

من ناحية أخرى، تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، وأعلنت الوزارة تفاصيل الجداول وهى كالتالي: 

أولًا: جدول امتحانات الصف الأول الثانوي

-يوم الخميس 11 يناير 2024: امتحان مادة اللغة العربية.

-يوم الأحد 14 يناير 2024: امتحان مادة الرياضيات.

-يوم الثلاثاء 16 يناير 2024: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولى والفلسفة.

-يوم الخميس 18 يناير 2024: امتحان مادتي التاريخ والأحياء.

-يوم الإثنين 22 يناير 2024: امتحان مادتي الكيمياء، والجغرافيا.

-يوم الأربعاء 24 يناير 2024: امتحان مادتي الفيزياء، واللغة الأجنبية الثانية.

ثانيًا: جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي

-يوم السبت 13 يناير 2024: امتحان اللغة العربية– الشعبة (عام).

-يوم الإثنين 15 يناير 2024: امتحان الكيمياء (علمي)، وعلم النفس والاجتماع (أدبي).

-يوم الأربعاء 17 يناير 2024: امتحان التاريخ (أدبي)، والفيزياء (علمي).

-يوم الأحد 21 يناير 2024: امتحان اللغة الأجنبية الأولى (عام)، والأحياء (علمي)، والفلسفة والمنطق (أدبي).

-يوم الثلاثاء 23 يناير 2024: امتحان اللغة الأجنبية الثانية (عام)، وتطبيقات الرياضيات (علمي)، والجغرافيا (أدبي).

-يوم الأربعاء 24 يناير 2024: امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات (عام).


 

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