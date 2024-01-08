الزراعة: زراعة 3.1 مليون فدان قمح و600 ألف فدان بمحصول بنجر السكر

أكد الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم زراعة 3.1 مليون فدان بمحصول القمح وجاري استكمال زراعة باقي المساحات المستهدفة من المحصول الاستراتيجي الهام. كما تم زراعة 600 ألف فدان بمحصول البنجر وجاري استكمال وحصر باقي المساحات من زراعات محاصيل الموسم الشتوي. حيث تقوم مصر بزراعة مساحات من المحاصيل المحددة تتضمن المحاصيل الاستراتيجية الشتوية مثل القمح والبنجر والقصب، إلى جانب المحاصيل البستانية ومحاصيل الخضر والفاكهة.

وأضاف "الشناوي" في تصريحاته لـ"الدستور"، أن الوزارة تتابع جميع المحاصيل الشتوية الرئيسية، وعلى رأسها محصول القمح والبنجر وقصب السكر، وتقوم بدعم الساحات بالتقاوي المنتقاة لتحقيق المساحات المستهدفة من المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية. كما قامت الوزارة بتفعيل كارت الفلاح الذكي، وجارٍ صرف حصص الأسمدة المقررة من خلاله، حيث يتم استلام الأسمدة وتوزيعها على المزارعين من خلال الجمعيات الزراعية.

وأشار "الشناوي" إلى وجود منظومة مراقبة لصرف السماد من المصانع حتى يصل إلى الجمعيات الزراعية، ثم يتم توزيعه على المزارعين، مؤكدًا سد أي ثغرات أو تلاعب في التوزيع. كما أشار إلى أن جميع المحاصيل الشتوية في حالة جيدة، وأنه يتم استكمال بعض مساحات البنجر، بالإضافة إلى مساحات القصب والبطاطس والقمح.

وأشار رئيس قطاع الخدمات والمتابعة إلى أن برودة الجو مع سقوط الأمطار خلال الفترة الأخيرة هو طقس مناسب لمحصولي القمح والبنجر، لافتا إلى أن هناك اهتمام بتوفير التقاوي الجيدة وتوزيع الاسمدة على المزارعين طبقا للحصص المقررة وكذا متابعة ومنع التعديات على الأراضي الزراعية، وكذا متابعة المحاصيل الشتوية من خلال الفحص وتحديد حقول إنتاج التقاوي واعتمادها للقطاع الحكومي والخاص، مشيرا إلى أن هنك توجيهات من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بأن يتم تطهير جميع المجاري المائية والمساحة لوصول المياه إلى مختلف الزراعات.