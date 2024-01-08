الإثنين 08 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الزراعة: زراعة 3.1 مليون فدان قمح و600 ألف فدان بمحصول بنجر السكر

محصول القمح
محصول القمح

أكد الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم زراعة 3.1 مليون فدان بمحصول القمح وجاري استكمال زراعة باقي المساحات المستهدفة من المحصول الاستراتيجي الهام. كما تم زراعة 600 ألف فدان بمحصول البنجر وجاري استكمال وحصر باقي المساحات من زراعات محاصيل الموسم الشتوي. حيث تقوم مصر بزراعة مساحات من المحاصيل المحددة تتضمن المحاصيل الاستراتيجية الشتوية مثل القمح والبنجر والقصب، إلى جانب المحاصيل البستانية ومحاصيل الخضر والفاكهة.

وأضاف "الشناوي" في تصريحاته لـ"الدستور"، أن الوزارة تتابع جميع المحاصيل الشتوية الرئيسية، وعلى رأسها محصول القمح والبنجر وقصب السكر، وتقوم بدعم الساحات بالتقاوي المنتقاة لتحقيق المساحات المستهدفة من المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية. كما قامت الوزارة بتفعيل كارت الفلاح الذكي، وجارٍ صرف حصص الأسمدة المقررة من خلاله، حيث يتم استلام الأسمدة وتوزيعها على المزارعين من خلال الجمعيات الزراعية.

وأشار "الشناوي" إلى وجود منظومة مراقبة لصرف السماد من المصانع حتى يصل إلى الجمعيات الزراعية، ثم يتم توزيعه على المزارعين، مؤكدًا سد أي ثغرات أو تلاعب في التوزيع. كما أشار إلى أن جميع المحاصيل الشتوية في حالة جيدة، وأنه يتم استكمال بعض مساحات البنجر، بالإضافة إلى مساحات القصب والبطاطس والقمح.

وأشار رئيس قطاع الخدمات والمتابعة إلى أن برودة الجو مع سقوط الأمطار خلال الفترة الأخيرة هو طقس مناسب لمحصولي القمح والبنجر، لافتا إلى أن هناك اهتمام بتوفير التقاوي الجيدة وتوزيع الاسمدة على المزارعين طبقا للحصص المقررة وكذا متابعة ومنع التعديات على الأراضي الزراعية، وكذا متابعة المحاصيل الشتوية من خلال الفحص وتحديد حقول إنتاج التقاوي واعتمادها للقطاع الحكومي والخاص، مشيرا إلى أن هنك توجيهات من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بأن يتم تطهير جميع المجاري المائية والمساحة لوصول المياه إلى مختلف الزراعات.

الزراعة زراعة حماية الوراق مليون فدان بمحصول القمح و600 الف بنجر

مواد متعلقة

الزراعة: بدء توريد القصب 25 ديسمبر.. و8 مصانع تبدأ إنتاج 650 ألف طن سكر

رئيس جامعة بنها يدعو الطلاب للمشاركة بفعالية فى الانتخابات الرئاسية

"الزراعة": توزيع تقاوى قمح تكفى لزراعة أكثر من 3.7 مليون فدان

القصير يناشد المزارعين بالاعتماد على التقاوى المعتمدة فى زراعة القمح

"الزراعة" تنظم يومًا حقليًا لزراعة القمح بالأساليب الحديثة

«بحوث البقوليات»: إقبال كبير على شراء تقاوى الفول البلدى

على مساحة 450 ألف فدان.. استعدادات بالوادي الجديد لبدء زراعة محصول القمح

تفاصيل خطة زراعة 4 ملايين فدان بمحصول القمح فى الموسم الجديد

الأكثر قراءة

الحكومة تكشف السعر المتوقع للجنيه أمام الدولار فى 2024

حدث ليلا| إحالة المتهم فى مصرع أشرف عبدالغفور للمحاكمة الجنائية.. وكواليس جريمة مفزعة نفذتها سيدة الدقهلية

بورصة الدواجن| أسعار الفراخ البيضاء والبانيه والبيض اليوم الاثنين 8 يناير 2024

بطلب من والدته.. استخراج جثة عامل بعد دفنها بـ3 أشهر في قنا

نتنياهو يثير الجدل بطلب غريب من الحكومة.. ما القصة؟

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع رمضان صبحى لاعب بيراميدز (انفراد)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إنه وائل الدحدوح..!

حسين دعسة

الأردن ملكًا وحكومة فى مواجهة مع محاور جولة بلينكن بالمنطقة

محمود خليل

الفلاح الحصيف.. ومفرخة المماليك

وائل لطفي

ثقافة الفقر!

ماجد حبته

إشعال القرن الإفريقى!

محمد عبدالعزيز

بالمحبة.. معًا سنتجاوزها

لواء.حمدى البطران

انتفاضات شيوعية فى الصعيد

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية ونظيرها الفلسطينى: أهمية التنسيق لمواجهة المخططات الإسرائيلية.. وإيقاف إبادة غزة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

مستعمرون يعتدون بالضرب على فلسطينى من فحمة جنوب جنين

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 12 فلسطينيًا من نابلس وقرية قبلان