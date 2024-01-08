الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مجوهرات نادرة.. حكاية سرقة مقتنيات كوكب الشرق

كوكب الشرق
كوكب الشرق

تردد الكثير من الحديث عبر منصات التواصل الاجتماعي حول سرقة مقتنيات أم كلثوم، حيث تحدث عدلي سمير حفيد كوكب الشرق، عن سرقة بعض من مقتنياتها على يد خادمتها والعاملين في منزلها، ومن بينها عقد باهظ الثمن كان قد أهداه لها الشيخ زايد، وتم بيعه في "كريستيز".

ونستعرض في السطور التالية التفاصيل الكاملة عن مقتنيات الراحلة أم كلثوم.

وبحسب ما أكده حفيد الراحلة أم كلثوم، فإن مقتنياتها توجد في قصر المانسترلي، حيث تم حفظ أغلب مقتيناتها داخل هذا القصر ليعتبر من أماكن الزيارات التي يذهب إليها المواطنون من أجل مشاهدة ملابس كوكب الشرق ومقتنياتها.

ومن أبرز المقتنيات الموجودة داخل متحف المانسترلي، النظارة السوداء الخاصة بكوكب الشرق، والمناديل التى كانت تمسك بها خلال حفلاتها، وبمجرد دخولك المتحف تجد في فتارين زجاج كافة المتعلقات الصغيرة الخاصة بالراحلة أم كلثوم. 

ومن المقتنيات التي ستلفت انتباهك "البروش الهلالي الماسي" والذي كانت ترتديه في الكثير من الحفلات، فهو قطعة مجوهرات نادرة يحتوي على 365 قطعة من الماس، كما يوجد في المتحف جزء من مذكراتها، بالإضافة إلى بعض الأحذية المميزة والتي كانت تصمم من أشهر دور الأزياء في العالم.

كما يوجد في المتحف الخاص بها قاعة مميزة يتم عرض الأغاني بها على شكل مجسمات لأم كلثوم فتشعر أن أم كلثوم أمامك تغني لك.

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