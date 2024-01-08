هل مات الدكتور نصر أبو زيد مظلوما ولم ينصفه أحد؟.. هدى زكريا تكشف

قالت الدكتورة هدى زكريا، أستاذة علم الاجتماع السياسي، إن الشخصية المصرية المتسامحة ضُرب تسامحها في مقتل بفعل فاعل، وذلك بسبب أنها منطقة قوة، وهناك باحث أمريكي كتب تعبيرا مثيرا في أحد كتبه، قائلا: "أفضل ممارسات القوة تلك التي لا تستدعي عنفا، فقط قم بالسيطرة على مصادر المعرفة مثل التعليم والإعلام وغيرهما".

وأوضحت زكريا، خلال لقائها ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدكتور نصر أبو زيد مات مظلوما، ولكن تم إنصافه متأخرا في الكتب، فهناك مثقفين لعبوا أدوار بطولية في المسألة الثقافية والوطنية، ولايزال التاريخ يحمل في طياته نصرا للعدالة التي كان ينبغي أن ينالها أبو زيد أثناء محاكمته.

برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.