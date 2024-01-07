أستاذ قانون دولى: إسرائيل تحاول الهرب من المسئولية عن جرائمها بحق الصحفيين

أكد د.صلاح الطحاوي، أستاذ القانون الدولي أن القانون الدولي العام وعددا من المواثيق والاتفاقيات الدولية تضمن حقوق وحماية الصحفيين في مناطق النزاع المسلح والحروب، شريطة ألا ينضموا لأي من الأطراف المتنازعة أو يشاركوا في القتال أو يقوموا بأعمال تجسس.

وقال الطحاوي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور في برنامج مصر جديدة الذي يبث على قناة ETC، إن قرار الأمم المتحدة رقم 71 الصادر بالإجماع عام 2021 حث جميع الدول على احترام وضمان سلامة الصحفيين وعدم التعرض لهم بأي شكل من الأشكال، وأن من ينتهك هذا القرار يخضع للمساءلة القانونية أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وأوضح الطحاوي أن إسرائيل تحاول الهروب من المسئولية الدولية عن انتهاكاتها بحق الصحفيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بحجة عدم توقيعها على اتفاقية فيينا للقانون الدولي وعدم انضمامها للمحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى أن هناك قرارا للمحكمة الجنائية الدولية صدر عام 2021، يؤكد أن كل ما يحدث في الأراضي الفلسطينية يخضع لاختصاص المحكمة، ولذلك على منظمة التحرير الفلسطينية والمنظمات الفلسطينية والعربية والدولية توثيق الجرائم الإسرائيلية ورفعها للمحكمة.