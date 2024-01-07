الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الحرازين: مصر وفلسطين تتفقان على وقف النار وإعادة الإعمار فى ظل العدوان

مصر وفلسطين
مصر وفلسطين

أكد د.جهاد الحرازين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين القيادتين المصرية والفلسطينية لمواجهة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وأشاد الحرازين، في حديث هاتفي مع الإعلامية إنجي أنور في برنامج مصر جديدة على قناة etc، بالدور الذي تلعبه مصر كقوة إقليمية ودولية في دعم القضية الفلسطينية والمطالبة بحل الدولتين وإنهاء الاحتلال.

وقال إن زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) إلى القاهرة جاءت في وقت حرج، حيث يزور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن المنطقة لبحث سبل وقف النار وإيجاد حل سياسي للنزاع، مضيفًا أن الرئيسين ناقشا خلال الزيارة مجموعة من المبادرات والرؤى لما بعد الحرب، من بينها إعادة الإعمار وإزالة الدمار وتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية للشعب الفلسطيني.

وأوضح الحرازين أن الهدف من هذه الجهود هو إعادة الأمل والحياة للفلسطينيين الذين يعانون من القمع والظلم والاستبداد من قبل الاحتلال الإسرائيلي والحفاظ على الوحدة السياسية للنظام الفلسطيني، وأكد أن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن حقوقه ومطالبه المشروعة في الحرية والاستقلال والعودة.

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