أكرم القصاص يثني على شجاعة وصمود الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح (فيديو)

أدان الكاتب الصحفي أكرم القصاص، الاعتداءات الوحشية التي يتعرض لها الصحفيون في فلسطين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أنها تخالف كل المواثيق والقوانين الدولية.

وأشار القصاص، في حديثه مع الإعلامية إنجي أنور في برنامج مصر جديدة على قناة etc، إلى أن الاحتلال لا يراعي أي حرمة للصحافة والإعلام، ويستهدف بشكل ممنهج ومتعمد الصحفيين الذين ينقلون الحقيقة للعالم، مشيرا إلى أن عدد الصحفيين الشهداء والجرحى في فلسطين تجاوز ١١٠ حتى الآن.

وندد بالصمت والتواطؤ الدولي تجاه ما يحدث في غزة، متسائلا عن دور المنظمات الدولية التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير، والتي تتدخل في أبسط الأمور في بلدان أخرى، ولكنها تتجاهل المجازر والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال في فلسطين.

وأثنى القصاص، على شجاعة وصمود الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، الذي فقد أسرته وزميله وابنه وحفيده في غارات الاحتلال، ولم يتوقف عن نقل الحقائق للعالم، معتبرا إياه رمزا للصحفيين الباحثين عن الحقيقة، ومشيدا بتكريمه من قبل نقابة الصحفيين المصرية.

واختتم القصاص حديثه بالقول، إن استهداف الصحفيين والإعلام في فلسطين هو دليل على انحطاط الاحتلال وفشله في كسر إرادة الشعب الفلسطيني، وأنه يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك لوقف هذه الجرائم وحماية الصحفيين والإعلاميين.