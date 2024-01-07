كاتب صحفى يكشف مخططات وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين

قال الكاتب الصحفي بلال الدوي، إن وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية، جيلا غامليل، هي المسئولة عن ملف تهجير الفلسطينيين لسيناء، مؤكدًا أنها فشلت فشلًا ذريعًا أمام الموقف المصري، وتأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن التهجير لسيناء خط أحمر.

الخطة الثانية لتهجير الفلسطينيين خطيرة جدًا

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الخطة الثانية لتهجير الفلسطينيين خطيرة جدًا وتقدم مجموعة من الامتيازات، ويساعد وزيرة الاستخبارات فيها بن غفير، وزير الأمن الإسرائيلي، و سموتريتس وزير المالية الإسرائيلي، لأن الأخير يريد الاستطيان وبن غفير يريد ترحيل الفلسطينيين.

الخطة البديلة لإسرائيل

وأكد أن الخطة البديلة لإسرائيل هي الاستيلاء على 60% من غزة وضرب سكان غزة في مساحة ضيقة بالقرب من رفح بعد التخلص من شمال غزة وخان يونس، ولن يكون هناك سوى 100 أو 200 ألف من سكان غزة يتم عمل تهجير صامت لهم إلى كندا ونيوزيلندا وأستراليا والكونغو وأوغندا وتشاد والنيجر ومالي وشمال ليبيا واليمن والأنبار في العراق، وهي الدول التي أعلنت قبولها لاستقبال الفلسطينيين.