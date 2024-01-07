الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وصفات سحرية يقدمها الدكتور جمال شعبان للوقاية من أزمات القلب (فيديو)

جمال شعبان
جمال شعبان

نصح الدكتور جمال شعبان، الاستشاري في أمراض القلب والمدير السابق للمعهد القومي للقلب، بتناول بعض المشروبات الطبيعية التي تعزز صحة القلب والمناعة، مثل الزنجبيل والقرفة، والتي تقلل من الالتهابات وتحسن الدورة الدموية.

وأكد شعبان، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج صالة التحرير، على قناة صدى البلد، على فوائد البرتقالة، التي تحتوي على فيتامين سي ومضادات الأكسدة، والتي تقي من الأمراض القلبية والسكتات الدماغية.

وأشار إلى أن بعض العادات السيئة، مثل هز الرجل أو التقلب في السرير، تدل على ارتفاع مستويات الهرمونات المسئولة عن الغضب والحزن، والتي تضر بالقلب والأوعية الدموية.

ودعا شعبان في ختام الحديث، إلى تجنب هذه العادات والاسترخاء قبل النوم، والاستماع إلى الموسيقى الهادئة أو قراءة كتاب مفيد.

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