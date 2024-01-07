الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الزمالك يستعد لدورتي الإمارات بـ«وديتي» كسكادا والإعلاميين

الزمالك
الزمالك

اتفق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي  الزمالك، بقيادة معتمد جمال، على خوض مباراتين وديتين، يومي الاثنين والأربعاء المقبلين، خلال فترة التوقف الدولي الحالية، وقبل السفر للإمارات.

وأكد عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك أنه تم تحديد فريقي كسكادا والإعلاميين، كطرفي المباراتين الوديتين يومي الاثنين والأربعاء المقبلين على الترتيب.

ويسعى الجهاز الفني للزمالك لتجهيز اللاعبين خلال فترة التوقف الدولي الحالية، وقبل السفر لخوض دورتين وديتين بالإمارات في يناير الجاري.

الزمالك يشارك في دورتين وديتين بالإمارات

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.

وعقد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين على هامش المران الذي أقيم ظهر اليوم الأحد على ملعب النادي استعداداً للفترة المقبلة.

وحرص المدير الفني على تحفيز اللاعبين لمواصلة العمل والتركيز بكل قوة خلال الفترة الحالية، وأكد على ثقته في جميع اللاعبين لتنفيذ المطلوب خلال الوقت الراهن.

وأكد جمال، أن الجميع لديه فرصة قوية خلال هذه الفترة للاستعداد بالشكل الأنسب، وأوضح أن الفريق سيخوض دورتين وديتين في الإمارات ومن الضروري الظهور خلالهما بالشكل الذي يليق باسم النادي.

وفي نهاية الجلسة حرص المدير الفني على منح بعض التعليمات الفنية للاعبين لتطبيقها في مران اليوم.

الزمالك بنادي الزمالك كسكادا والإعلاميين كأس دبي

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