غياب «خيسوس» عن قمة أرسنال وليفربول في كأس الاتحاد للإصابة

تعرض أرسنال لضربة قوية قبل ساعات من مواجهة نظيره ليفربول، في قمة الدور الثالث بكأس الاتحاد الإنجليزي مساء اليوم الأحد.

وأشارت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن البرازيلي جابرييل خيسوس مهاجم الجانرز عانى من مشاكل في الركبة وأصبح مشاركته محل شك كبير أمام الريدز.

يستضيف فريق أرسنال نظيره ليفربول على ملعب "الإمارات"، في قمة نارية بالدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، ويقودها الحكم "جون بروكس".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد أرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي، اليوم الأحد، في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ولكن فى حال انتهاء المباراة بالتعادل، يلجأ الفريقان لإعادة المباراة على ملعب "آنفيلد رود"، فى موعد يتم تحديده لاحقًا.

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد أرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي

ونستعرض لكم التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد أرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي، على النحو التالي:

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة أرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد – إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - جو جوميز.

خط وسط الملعب: كورتيس جونز - أليكسيس ماك أليستر - ريان جرافنبرخ.

في خط الهجوم: ديوجو جوتا - كودي جاكبو - لويس دياز.

تشكيل أرسنال المتوقع لمواجهة ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي

في حراسة المرمى: آرون رامسديل.

خط الدفاع: بن وايت – ساليبا – جابرييل - كيويور.

خط وسط الملعب: مارتن أوديجارد - ديكلان رايس - كاي هافيرتز.

في خط الهجوم: بوكايو ساكا - جابرييل جيسوس - جابرييل مارتينيلي.

محمد صلاح والنني يغيبان عن مباراة ليفربول وأرسنال

ويفتقد فريق ليفربول في مباراة اليوم لخدمات نجمنا المصري محمد صلاح؛ نظرًا لتواجده مع منتخب مصر، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، المُقرر إقامتها في كوت ديفوار، كما يغيب عن صفوف أرسنال، نجمنا المصري محمد النني؛ لنفس السبب.