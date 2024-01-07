الأحد 07 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

غياب «خيسوس» عن قمة أرسنال وليفربول في كأس الاتحاد للإصابة

خيسوس
خيسوس

تعرض أرسنال لضربة قوية قبل ساعات من مواجهة نظيره ليفربول، في قمة الدور الثالث بكأس الاتحاد الإنجليزي مساء اليوم الأحد.

وأشارت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن البرازيلي جابرييل خيسوس مهاجم الجانرز عانى من مشاكل في الركبة وأصبح مشاركته محل شك كبير أمام الريدز.

يستضيف فريق أرسنال نظيره ليفربول على ملعب "الإمارات"، في قمة نارية بالدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، ويقودها الحكم "جون بروكس".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد أرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي، اليوم الأحد، في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ولكن فى حال انتهاء المباراة بالتعادل، يلجأ الفريقان لإعادة المباراة على ملعب "آنفيلد رود"، فى موعد يتم تحديده لاحقًا.

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد أرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي

ونستعرض لكم التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد أرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي، على النحو التالي:

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة أرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد – إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - جو جوميز.

خط وسط الملعب: كورتيس جونز - أليكسيس ماك أليستر - ريان جرافنبرخ.

في خط الهجوم: ديوجو جوتا - كودي جاكبو - لويس دياز.

تشكيل أرسنال المتوقع لمواجهة ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي

في حراسة المرمى: آرون رامسديل.

خط الدفاع: بن وايت – ساليبا – جابرييل - كيويور.

خط وسط الملعب: مارتن أوديجارد - ديكلان رايس - كاي هافيرتز.

في خط الهجوم: بوكايو ساكا - جابرييل جيسوس - جابرييل مارتينيلي.

محمد صلاح والنني يغيبان عن مباراة ليفربول وأرسنال

ويفتقد فريق ليفربول في مباراة اليوم لخدمات نجمنا المصري محمد صلاح؛ نظرًا لتواجده مع منتخب مصر، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، المُقرر إقامتها في كوت ديفوار، كما يغيب عن صفوف أرسنال، نجمنا المصري محمد النني؛ لنفس السبب.

ارسنال ليفربول كاس الاتحاد الانجليزي كاس الاتحاد خيسوس جابرييل خيسوس

مواد متعلقة

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد أرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي 2024

أرسنال يتفوق على ليفربول فى تاريخ المواجهات قبل قمة كأس الاتحاد الإنجليزى

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

أول رد من نقابة الصحفيين الفلسطينيين على استشهاد نجل الصحفى وائل الدحدوح (فيديو)

أسعار الذهب عالميا.. سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية الأحد 7 يناير 2024

حماس تدين اغتيال الصحفيين حمزة الدحدوح ومصطفى ثريا وتطالب بموقف دولى

التحقيق مع بائع فول متهم بقتل عامل فى عين شمس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية ونظيرها الفلسطينى: أهمية التنسيق لمواجهة المخططات الإسرائيلية.. وإيقاف إبادة غزة

د.أحمد الخميسى

صلاح جاهين.. ميلاد يتجدد

وائل لطفي

مميزات مصر التى ننساها ويذكرها الآخرون!!

ماجد حبته

فضيحة فى هارفارد!

د هند جاد

نقطة ومن أول الصبر.. عن الدين والدنيا..

د. أحمد لاشين

تفجيرات كرمان وسياسة الرقص على النار

خالد حريب

ما بعد الموسوي والعاروري

محاسن السنوسي

مقاول أنفار عصري

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يقتلعون 250 شتلة زيتون جنوب بيت لحم ويسرقون المحاصيل الزراعية

انقسام مستمر.. تغيب وزراء حكومة نتنياهو عن الاجتماع الوزارى بسبب حرب غزة

الاحتلال يغلق عدة طرق شمال رام الله ويعرقل حركة الفلسطينيين