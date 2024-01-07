الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مصادر في "التعليم" تكشف عن أول إجراء بشأن عدم قطع الكهرباء اثناء الامتحانات على التابلت

امتحانات التابلت
امتحانات التابلت

ردت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على تخاوف بعض اولياء الامور من قطع الكهرباء أثناء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي والتى سوف تبدأ الأسبوع المقبل، وقالت المصادر فى تصريحات خاصة لموقع "الدستور"،  يوجد قرار من وزارة التربية والتعليم بأن  كل مديرية تعليمية تقوم بالابلاغ بأماكن المدارس الثانويه التى يجري بها امتحانات إلكترونية وبيتم التنسيق بين المديرية وشركة الكهرباء. 

 

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وكان قطع الكهرباء في بعض المدارس بالنهار، قد أثار المخاوف بين أولياء الأمور بشأن إمكانية حدوث قطع للكهرباء أثناء امتحانات التابلت. 

وناشد عدد من أولياء الأمور وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمديريات التعليمية التدخل لضمان توفير الكهرباء خلال فترة الامتحانات. 

طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بمحافظة الجيزة يستعدون لامتحانات منصف العام

في سياق متصل، يستعد طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بمحافظة الجيزة لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول "نصف العام" للعام الدراسي 2023/2024، إذ تبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي العام يوم الخميس 11 يناير وتنتهي يوم الأربعاء 24 يناير 2024، بينما تبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي العام يوم السبت 13 يناير وتنتهي يوم الأربعاء 24 يناير 2024، وذلك على النحو التالي:

 

 جدول امتحانات الصف الأول الثانوي

-يوم الخميس 11 يناير 2024: امتحان مادة اللغة العربية.

-يوم الأحد 14 يناير 2024: امتحان مادة الرياضيات.

-يوم الثلاثاء 16 يناير 2024: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولى، والفلسفة.

-يوم الخميس 18 يناير 2024: امتحان مادتي التاريخ والأحياء.

-يوم الإثنين 22 يناير 2024: امتحان مادتي الكيمياء، والجغرافيا.

-يوم الأربعاء 24 يناير 2024: امتحان مادتي الفيزياء، واللغة الأجنبية الثانية.

 جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي

-يوم السبت 13 يناير 2024: امتحان اللغة العربية – الشعبة (عام).

-يوم الإثنين 15 يناير 2024: امتحان الكيمياء (علمي)، وعلم النفس والاجتماع (أدبي).

-يوم الأربعاء 17 يناير 2024: امتحان التاريخ (أدبي)، والفيزياء (علمي).

-يوم الأحد 21 يناير 2024: امتحان اللغة الأجنبية الأولى (عام)، والأحياء (علمي)، والفلسفة والمنطق (أدبي).

-يوم الثلاثاء 23 يناير 2024: امتحان اللغة الأجنبية الثانية (عام)، وتطبيقات الرياضيات (علمي)، والجغرافيا (أدبي).

-يوم الأربعاء 24 يناير 2024: امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات (عام).
 

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