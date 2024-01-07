الأحد 07 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

3 أندية كبرى في البريميرليج تسعى للتعاقد مع «هندرسون»

هندرسون
هندرسون

أشارت تقارير صحفية اليوم الأحد، إلى أن هناك صراعا إنجليزيا مرتقبا لضم جوردان هندرسون  لاعب الاتفاق السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقالت صحيفة “فوتبول لندن”، إن ثلاثي البريميرليج نيوكاسل يونايتد وتشيلسي وتوتنهام هوتسبير مهتمون بضم هندرسون خلال يناير الجاري.

ويأتي ذلك بعد التقارير التي أشارت إلى أن اللاعب يريد العودة للبريميرليج وفسخ عقده مع ناديه السعودي بعد ستة أشهر فقط.

ولم تكشف التقارير عن سبب طلب هندرسون مغادرة الاتفاق أو  الدوري السعودي، أو وجود عروض إنجليزية في الوقت الحالي.

صاحب الـ33 عامًا شارك هذا الموسم مع ناديه السعودي في 19 لقاء وصنع 5 أهداف ولم يسجل أي هدف.

ويمتلك الدولي الإنجليزي عقدًا مع نادي الاتفاق لمدة 3 سنوات مقبلة، إذ يتقاضى راتبا سنويًا يقارب 6 ملايين دولار.

وانضم هندرسون إلى ليفربول من سندرلاند في صفقة بلغت قيمتها 20 مليون جنيه إسترليني في يونيو 2011. 

وخاض هندرسون 43 مباراة مع "الريدز" الموسم الماضي المخيب للآمال، إذ احتلوا المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز وخرجوا من دوري أبطال أوروبا. 

بشكل عام، لعب هندرسون 491 مباراة مع ليفربول، وسجل 33 هدفا وسجل 58 تمريرة حاسمة.

هندرسون جوردان هندرسون الاتفاق نيوكاسل توتنهام تشيلسى

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