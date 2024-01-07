أحمد صبور يشارك الأقباط احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد فى كنائس التجمع الخامس

تقدم المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، وأمين حزب مستقبل وطن بالتجمع الخامس، بخالص التهنئة، لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والإخوة لأقباط، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والترابط الوطني الذي يجمع أبناء هذا الوطن، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما شارك النائب أحمد صبور الإخوة الأقباط احتفالاتهم بأعياد الميلاد المجيدة، بمشاركة نخبة من قيادات حزب مستقبل وطن في القاهرة الجديدة، حيث زار وفد الحزب كنيسة السيدة العذراء والأنبا بيشوي، وكنيسة الشهيد أبي سيفين والأنبا مقار بالتجمع الأول، وكنيسة القطامية لمشاركة شركاء الوطن احتفالاتهم والتأكيد على أن مصر ستبقى قوية باتحاد الجميع.

نسيج واحد

وقال «صبور»، إن مصر لم تعرف يومًا فرقًا بين مسلم ومسيحي، فالمصريون سيظلون نسيجًا واحدًا غير قابل للتفريق، فروح المحبة والإخاء التي تظهر بين عنصري الأمة في الأعياد الدينية تؤكد وحدة الشعب المصري وتماسكه، في تجسيد واضح للمواطنة التي لا تتوقف على اختلاف دين أو مذهب، فالجميع متساوون في الحقوق والواجبات وأمام القانون.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد شارك الإخوة الأقباط في احتفالاتهم بقداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لتقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية والإخوة الأقباط وهنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال قداس عيد الميلاد المجيد بالعاصمة الإدارية الجديدة: "كل عام وأنتم بخير، وكل سنة وأنتم طيبون قداسة البابا، ويا رب سنة سعيدة علينا كلنا، كل سنة وأنتم طيبون لكل المصريين ولكل العالم".