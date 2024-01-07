الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الأنبوبة السبب".. تقرير المعمل الجنائى بشأن حريق عقار بعين شمس

حريق عقار
حريق عقار

تستكمل جهات التحقيق بالنيابة العامة إجراءاتها في حريق نشب داخل عقار سكني بمنطقة عبن شمس، وأسفر عن إصابة شخصين وانهيار أجزاء من العقار، وأمرت النيابة باستدعاء موزع الأنابيب ومعاينة المخزن لمعرفة هل يقوم بتوزيعها وفق شروط السلامة المهنية أم لا.

مفاجأة تقرير المعمل الجنائى لحريق عقار بعين شمس: "الأنبوبة السبب" 

وتبين من تقرير المعمل الجنائي للحريق أن انفجار الأنبوبة تسبب في الحريق، وذلك بسبب صدأ وبارومة بها، بالإضافة إلى أنها قديمة جدا ومتهالكة.

كانت قد تلقت مباحث قسم شرطة عين شمس بلاغا يفيد بانفجار أنبوبة بوتاجاز داخل شقة سكنية بالطابق الخامس، بعقار مكون من 6 طوابق، بدائرة القسم.

على الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة عين شمس، ورجال الحماية المدنية، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين نشوب حريق بعد انفجار أنبوبة أسفر عن إصابة شخصين وانهيار أجزاء من العقار.

تحرر محضر  بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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