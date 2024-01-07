فتح الطريق الإقليمى بالمنوفية بعد غلقه عدة ساعات بسبب الشبورة المائية

فتحت الجهات المعنية الطريق الإقليمي منذ لحظات أمام حركة السيارات بعد غلقه لعدة ساعات، نظرًا للشبورة الكثيفة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم.

وشهدت محافظة المنوفية شبورة كثيفة على مختلف الأنحاء والطرق الزراعية والمفتوحة، الأمر الذي حذَّرت منه هيئة الأرصاد الجوية خلال الساعات الماضية، وناشدت فيها رواد الطرق وقائدي السيارات بتوخي الحذر أثناء السير.

وأغلقت قيادة الطريق الإقليمي كارتة الخطاطبة أمام حركة السيارات في الساعات الأولى منذ الصباح الباكر، حفاظًا على الأرواح والممتلكات خشية التعرض لحوادث سير بسبب عدم الرؤية على الطريق، نتيجة نزول الشبورة المائية بشكل كبير.

حالة الطقس اليوم

ويسود البلاد طقس مائل للدفء في النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، فيما يكون دافئًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويصبح شديد البرودة في الليل على شمال الصعيد، وباردًا على أغلب الأنحاء.

وحذر الخبراء من فرص سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، بنسبة حدوث 30% تقريبًا، على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء، على فترات متقطعة.