الأحد 07 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فتح الطريق الإقليمى بالمنوفية بعد غلقه عدة ساعات بسبب الشبورة المائية

الطريق الإقليمي بالمنوفية
الطريق الإقليمي بالمنوفية الآن

فتحت الجهات المعنية الطريق الإقليمي منذ لحظات أمام حركة السيارات بعد غلقه لعدة ساعات، نظرًا للشبورة الكثيفة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم.

وشهدت محافظة المنوفية شبورة كثيفة على مختلف الأنحاء والطرق الزراعية والمفتوحة، الأمر الذي حذَّرت منه هيئة الأرصاد الجوية خلال الساعات الماضية، وناشدت فيها رواد الطرق وقائدي السيارات بتوخي الحذر أثناء السير.

وأغلقت قيادة الطريق الإقليمي كارتة الخطاطبة أمام حركة السيارات في الساعات الأولى منذ الصباح الباكر، حفاظًا على الأرواح والممتلكات خشية التعرض لحوادث سير بسبب عدم الرؤية على الطريق، نتيجة نزول الشبورة المائية بشكل كبير.

حالة الطقس اليوم

ويسود البلاد طقس مائل للدفء في النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، فيما يكون دافئًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويصبح شديد البرودة في الليل على شمال الصعيد، وباردًا على أغلب الأنحاء.

وحذر الخبراء من فرص سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، بنسبة حدوث 30% تقريبًا، على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء، على فترات متقطعة.

محافظة المنوفية الطريق الإقليمي فتح الطريق الإقليمي بالمنوفية كثافة الشبورة المائية كارتة الخطاطبة

مواد متعلقة

محافظ المنوفية يتابع أعمال الرصف بالخطة الاستثمارية و"حياة كريمة"

ضبط 58 طن مواد غذائية قبل بيعها بالسوق السوداء فى المنوفية

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

حدث ليلًا| إحالة هانى شاكر للمحاكمة.. وتفاصيل جديدة فى مقتل خبير زراعى وفتاة داخل شقة بالمعصرة

موعد عودة عمل البنوك بعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2024

انقسام مستمر.. تغيب وزراء حكومة نتنياهو عن الاجتماع الوزارى بسبب حرب غزة

تغيير فى أرقام «قمصان» لاعبى المنتخب الوطنى بسبب «كهربا»

حكاية كتاب يقرأه محمد صلاح داخل معسكر منتخب مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية ونظيرها الفلسطينى: أهمية التنسيق لمواجهة المخططات الإسرائيلية.. وإيقاف إبادة غزة

د.أحمد الخميسى

صلاح جاهين.. ميلاد يتجدد

وائل لطفي

مميزات مصر التى ننساها ويذكرها الآخرون!!

ماجد حبته

فضيحة فى هارفارد!

د هند جاد

نقطة ومن أول الصبر.. عن الدين والدنيا..

د. أحمد لاشين

تفجيرات كرمان وسياسة الرقص على النار

خالد حريب

ما بعد الموسوي والعاروري

محاسن السنوسي

مقاول أنفار عصري

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يقتلعون 250 شتلة زيتون جنوب بيت لحم ويسرقون المحاصيل الزراعية

انقسام مستمر.. تغيب وزراء حكومة نتنياهو عن الاجتماع الوزارى بسبب حرب غزة

الاحتلال يغلق عدة طرق شمال رام الله ويعرقل حركة الفلسطينيين