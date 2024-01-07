أحمد موسى يشيد بتجربة الأكشاك الذكية الموحدة بالدقى

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بمنظومة الأكشاك الذكية الموحدة، بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة، موجهًا الشكر لرئاسة حي الدقي، والواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.

وقال "موسى"، خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إنها واجهة مشرفة ومشروعات استثمارية وخدمية للأكشاك الذكية التي تزين شوارع الجيزة وطالب بتعميمها في باقي المحافظات.

وأضاف، أنها مربوطة بشبكة مراقبة موصولة بمديرة الأمن، كما تستخدم الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، كما أنها تهتم بعمليات النظافة بشكل خاصة من خلال فصل المخلفات.

العديد من الشكاوى تم تقديمها في الأكشاك القديمة

وأشار إلى أنه كان هناك العديد من الشكاوي حول الأكشاك القديمة بالشوارع، وأنها تسرق من الكهرباء، كما أنها تساهم في تشويه الصورة وتساعد على انتشار المخلفات بالقرب منها.