الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الزهور يتوج بفضيتى 20 سنة آنسات و16 ناشئين منطقة القاهرة

كرة السلة بنادي الزهور
كرة السلة بنادي الزهور

توج أبطال كرة السلة بنادي الزهور بميداليتين فضيتين خلال الأسبوع الماضي في منافسات منطقة القاهرة، عن طريق فريقي 20 سنة آنسات و16 سنة ناشئين.

 

وأحرز فريق 20 سنة آنسات الميدالية الفضية في بطولة منطقة القاهرة لكرة السلة بعد مشوار مميز في نهائيات البطولة حيث استطاعت لاعبات الزهور الفوز على وادي دجلة في اللقائين بنتيجة 82-42، 74-50، وعلى الشمس مبارتين بنتيجة 56-38 و71-42 في الدورتين النهائيتين قبل الخسارة في المباراة النهائية من الأهلي.
 

وفازت لاعبات الزهور بجائزتين في ختام البطولة حيث حصلت مريم سيد هيكل على جائزة هدافة البطولة، كما فازت جنا سيد فضل بجائزة أفضل مدافعة في البطولة وحصدت أفضل لاعبة في المباراة 4 مرات.
 

وتضم قائمة الفريق كلا من: ليلى خالد، مايا مختار، جني محمد سيد، زينه احمد، فريدة احمد، نور عبد الفتاح، فريدة غنيم، جنى سيد فضل، مايا سيد فضل، مريم عادل، رولا شريف، شهد هيثم، منه الله محمد، جنى محمد سيد، ملك اشرف، جودي منصور.
 

ويضم الجهاز الفني والإداري كلا من: رئيس الجهار كابتن خالد حسين، والمدير الفني ماجد محمد، والمشرف على القطاع صلاح عبد الجواد، والمدير الادارى عبير احمد يونس، وادارى الفريق حنان العناني، والطبيب اسلام اشرف.

 

أما فريق 16 سنة ناشئين فقد توج بميدالية فضية غالية في بطولة منطقة القاهرة لكرة السلة وهي أول ميدالية يحصل عليها أحد فرق الرجال في نادي الزهور.

 

وحصد الفريق الميدالية الفضية بعد خوض مباريات قوية في نهائيات البطولة أمام فرق الشمس ومصر للتأمين ليصعد لخوض المباراة النهائية التي خسرها أمام الأهلي ليحقق المركز الثاني.
 

وكان لنادي الزهور نصيب من جوائز البطولة حيث حصل لاعب الزهور مروان تامر على جائزة أفضل مدافع في البطولة، وأقيمت مراسم توزيع الميداليات بعد المباراة النهائية في الصالة المغطاة بجامعة حلوان بحضور علي عادل أمين صندوق النادي الذي حرص على مؤازرة الفريق.

 

وتضم قائمة اللاعبين كلا من: مروان تامر، محمد علي، مروان محمد، يحيى أحمد، مصطفى محمد، محمد عبد المؤمن، أكرم مهند، عمر محمد، أكرم خالد، كريم اسلام، أحمد هيكل، اياد محمد، مصطفى خالد، اسر ايهاب، حازم بدوي، حمزة حسن، اياد محمد، ياسين هيثم، يوسف مصطفى، عمار ابراهيم.

 

ويقود الفريق فنيًا: خالد حسين رئيس جهاز كرة السلة بالنادي، ومحمد سعيد مدرب الفريق، وعبد الله دياب الإداري، ودكتور محمد أبو السعود طبيب الفريق.

خالد حسين الزهور فرق الشمس لنادي الزهور اياد محمد مصطفى

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