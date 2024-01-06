مسئولون: مقتل 11 شخصًا فى قصف روسى شرقى أوكرانيا

ذكر مسئولون أوكرانيون أن 11 شخصًا على الأقل، من بينهم 5 أطفال، لقوا حتفهم في قصف روسي في الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من إقليم دونيتسك.

وقال فاديم فيلاشكين الحاكم العسكري للمنطقة عبر تطبيق تليجرام، إن 8 أشخاص أصيبوا في الهجمات على منطقة بوكروفسك.

وأضاف أن القوات الروسية قصفت المنطقة باستخدام صواريخ إس - 300 المضادة للطائرات.

وتعرضت قريتان للقصف، بالإضافة إلى مدينة بوكروفسك وبلدة ريفن. وبحسب فيلاشكين ضرب صاروخ منزل أسرة مؤلفة من ستة أفراد.

وأعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن تعازيه لأسر الضحايا. وأضاف أن عمليات الإنقاذ ستتواصل، وسيتلقى الجرحى العلاج.

واتهم روسيا مجددًا بتعمد استهداف الأماكن المدنية. وقال زيلينسكي: "ولا بد أن تشعر روسيا، كل مرة، أن أيًا من هذه الهجمات لن تنتهي دون تبعات على الدولة الإرهابية".