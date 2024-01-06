خبير اقتصادي يوضح جهود مصر لزيادة حجم الصادرات

قال المهندس مدحت اسطافونس عضو مجلس الأعمال المصري اليوناني، إن العمل على زيادة حجم الصادرات المصرية يعد أمرًا حيويًا لتعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وأضاف في تصريحات لـ"الدستور" أن مصر شهدت جهودًا مستمرة لزيادة حجم الصادرات من خلال عدة إجراءات وسياسات، وهي كالآتي:



أولًا، تركز مصر على تنويع مصادر الصادرات من خلال دعم القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية.



ثانيًا، تسعى مصر إلى توسيع قاعدة عملائها الدوليين من خلال الترويج للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وتحسين الوصول إلى هذه الأسواق من خلال اتفاقيات التجارة الحرة والشراكات الدولية.



ثالثًا، تولي الحكومة المصرية اهتمامًا كبيرًا لتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات التجارية.



رابعًا، تسعى مصر إلى تعزيز البنية التحتية وتحسين اللوجستيات والنقل لتسهيل عمليات الصادرات.



خامسًا، تعمل مصر على تقديم الدعم والتمويل للمنتجين والمصدرين

وأخيرًا، تولي الحكومة المصرية اهتمامًا بتطوير القوى العاملة وزيادة مهاراتها لتلبية متطلبات السوق العالمية، بما في ذلك تطوير التعليم والتدريب المهني.

وأكد أن جهود مصر لزيادة حجم الصادرات تعكس تركيزًا واضحًا على تنويع مصادر الصادرات، وتوسيع أسواق التصدير، تحسين بيئة الأعمال، تعزيز البنية التحتية، دعم المنتجين والمصدرين، وتطوير القوى العاملة.

وأوضح أنه علاوة على ذلك، يجب أن نؤكد على الجهود المبذولة في تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الصناعية لتوفير بيئة ملائمة للشركات المصدرة وجذب المزيد من الاستثمارات.