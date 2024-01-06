محمد صلاح في مقدمة المرشحين لفريق العام بلعبة EAFC 24

كشفت شركة EA أسماء المرشحين للدخول في قائمة فريق العام بلعبة EAFC 24، وتواجد نجمنا المصري محمد صلاح ضمن قائمة اللاعبين المرشحين للتواجد.

ومن المنتظر أن يطرح بطاقات مصورة للاعبين الذين سيقع عليهم الاختيار، باعتبارهم الأفضل في اللعبة.

وسيتم طرح البطاقات في متجر اللعبة عقب ذلك ليتمكن كل لاعب من شرائها إذا أراد.

وضمت قائمة اللاعبين المرشحين من الدوري الإنجليزي كلا من:

ترينت أليكساندر أرنولد (ليفربول) – أليسون بيكر (ليفربول) – برناردو سيلفا (مانشستر سيتي) – جارود بوين (وست هام) – برونو جيماريش (نيوكاسل) – كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) – إيدرسون مورايش (مانشستر سيتي) – جاك جريليش (مانشستر سيتي) – إيرلنج هالاند(مانشستر سيتي) - كارو ميتوما (برايتون) – مارتن أوديجارد (أرسنال) – ديكلان رايس (أرسنال) – رودري (مانشستر سيتي) – روبن دياز (مانشستر سيتي) – بوكايو ساكا (أرسنال) – محمد صلاح (ليفربول) – ويليام ساليبا (أرسنال) – هيونج مين سون (توتنام) – جاك ستونز (مانشستر سيتي) – فيرجل فان دايك (ليفربول).

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محمد صلاح للرئيس: إن شاء الله نرجع منتصرين من بطولة أمم إفريقيا

على صعيد آخر، شكر نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه المتواصل والمستمر للرياضة في مصر ولاعبي المنتخب.

وقال محمد صلاح للرئيس: "نشكر سيادتك على الدعم، الوزير دائمًا يوصل لنا دعم حضرتك.. بصراحة فيه تحسن كبير في المنظومة كلها، دائمًا بيساعدونا على كل حاجة، كل اللي نقدر نوعد حضرتك به اللعيبة ستبذل كل جهدها".

وأضاف: "البطولة السابقة لم نكن محظوظين لكن عملنا كل اللي علينا، والتوفيق بتاع ربنا، مبسوط بأداء البطولة الماضية، وإن شاء الله هنبذل مجهود أكثر، نشكر حضرتك على الدعم، أهم حاجة المنظومة كلها الوزارة واتحاد الكرة واللعيبة، إن شاء الله نعمل حاجة كويسة ونرجع منتصرين إن شاء الله".