السبت 06 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ناقد رياضى: الاتحادات الرياضية الدولية تثق فى مصر بفضل جهود تطوير البنية التحتية

محمود المخبزي
محمود المخبزي

قال محمود المخبزي، الناقد الرياضي، إن الدولة تبذل جهودًا جبارة على مدار السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن مصر حازت على ثقة الاتحادات الرياضية الدولية بفضل جهود الدولة لتطوير البنية التحتية الرياضية.

وأضاف المخبزي، في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز": "أي اتحاد دولي يريد تنظيم بطولة تكون وجهته مصر في المقام الأول"، مؤكدًا أن مصر كانت سببًا رئيسيًا في عودة الحياة من جديد إلى الملاعب العالمية.

وتابع: "في عام 2021 نظمت مصر بطولة كأس العالم لكرة اليد رغم الظروف التي كانت تحيط بالعالم أجمع بسبب جائحة كورونا، رغم أن كل دول العالم ومنها دول كبرى كان مصير البطولات التي تنظمها التأجيل أو الإلغاء، لكن مصر كانت المؤشر الرئيسي لعودة الروح والحياة من جديد في مونديال اليد".

وأكد أن مصر تحدت كل الصعوبات وأخذت على عاتقها تنظيم بطولة اليد بمشاركة 32 منتخبًا وخرجت البطولة بشكل مُشرف.

البنية التحتية الرياضية مصر اكسترا نيوز الاتحادات الرياضية الدولية

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