السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الزمالك يستعيد سامسون ونداي في التدريبات الجماعية استعدادًا لدورة الإمارات

إبراهيما نداي
إبراهيما نداي

شارك السنغالي إبراهيما نداي والبنيني سامسون أكينيولا ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت ظهر اليوم السبت على ملعب النادي، استعداداً للفترة المقبلة.

يأتي ذلك بعد انتهاء الثنائي من البرنامج التأهيلي الخاص بهما بعد عودتهما إلى القاهرة بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها اللاعبان في الفترة الماضية.

وخاض إبراهيما نداي وسامسون أكينيولا في الفقرة التأهيلية والبدنية بجانب التقسيمة الفنية بشكل طبيعي استعداداً للفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها يشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير ، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم .

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة بدنية خاصة داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت ظهر اليوم السبت، على ملعب النادي، استعداداً للفترة المقبلة. 

يأتي ذلك وفقا للبرنامج الموضوع للاعبين من قبل الجهاز الفني للفريق بقيادة معتمد جمال، لتجهيزهم من الناحية البدنية بالشكل الأمثل للفترة المقبلة.

وتولى علاء رجب مخطط الأحمال الإشراف على هذه الفقرة البدنية بجانب أعضاء الجهاز الطبي للفريق.

الزمالك سامسون إبراهيما نداي نداي الوحدة

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