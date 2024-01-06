تبدأ من 5 جنيهات.. حدائق ومعالم للاستمتاع بعيد الميلاد في الإسكندرية

يحتفل أقباط مصر غدًا الأحد بعيد الميلاد المجيد، الموافق 7 يناير، حيث تخرج العائلات المسيحية والشباب للتنزه وقضاء أوقات سعيدة احتفالًا بالعيد، كما يتشارك معهم المسلمين في التنزه خلال ذلك اليوم الذي يعد إجازة رسمية للجميع.

وفي محافظة الإسكندرية، هناك العديد من الأماكن التي تعد مقصدا متميزا للأسر والعائلات للاحتفال بأجواء العيد والتقاط الصور التذكارية، وترصد "الدستور"، خلال هذا التقرير أبرز الأماكن التي المتميزة لقضاء إجازة عيد الميلاد المجيد.

حديقة الحيوان بالإسكندرية

حديقة الحيوان من أبرز الأماكن التي تكون مقصد للمواطنين في الإجازات والأعياد، وذلك بسبب مساحتها الواسعة، ووجود الحيوانات التي ينجذب إليها الصغار والكبار، وسعر تذكرة الدخول الذي يبلغ 5جنيهات لقضاء يوم كامل من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً.

وتتميز حديقة الحيوان بوجود عدد كبير من الحيوانات مثل الجمال والدب والغزلان المختلفة والنعام وسبع البحر، وفرس النهر، وبيت الأسد، وبيت الزواحف، والقرود والنيانيس، فضلًا عن منطقة الملاهي وأماكن الترفيه والتصوير.

حديقة أنطونيادس

حديقة انطونيادس من أقدم حدائق الإسكندرية والتي تتميز بمساحتها الخضراء والنباتات والأشجار النادرة والتماثيل الإغريقية التي تعبر عن حضارة الإسكندرية، وتعد من الحدائق التي تجذب العائلات والأسر لقضاء أيام العطلات والاحتفال بأجواء العيد، وتبلغ سعر التذكرة للفرد أيام الخميس والجمعة والسبت والعطلات الرسمية 15 جنيها وباقي أيام الأسبوع 10 جنيهات.

حدائق المنتزة الملكية

حدائق المنتزة الملكية أهم أماكن التنزه بمحافظة الإسكندرية، وذلك لمساحتها الشاسعة والمطلة بعضها على البحر، بجانب الأماكن الآثرية بها، فضلًا عن التطوير التي شهدته المنتزة والبحيرات الصناعية وأماكن الترفيه، التي تجعلها مقصد أهالي الإسكندرية وزائريها، حيث يبلغ سعر تذكرة الدخول 25جنيهًا.

قلعة قايتباي

من أهم المعالم السياحية والأثرية بالإسكندرية والوجه البحري، ويتوافد عليها الزائرين المصريين والأجانب بشكل كبير، وتعد من أبرز الأماكن ومقاصد التنزه والزيارة خلال الإجازات والأعياد، وتبلغ سعر تذكرة الدخول للمصريين 60 جنيها، والطالب المصري 30 جنيها.