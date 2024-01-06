المدينة الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.. نقلة نوعية بالرياضة المصرية

تعد المدينة الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة نقلة نوعية لقطاع الرياضة المصري، وأنشئت وفقًا للمواصفات العالمية لاستضافة أكبر البطولات الدولية.

وتعود المدينة الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة بالنفع على الاقتصاد المصري، وتوفر الكثير من فرص العمل، كما تشتمل على ملاعب من الأحدث في العالم.

تضم "المدينة الأوليمبية" ملاعب وصالات لمختلف الرياضات الفردية والجماعية، علاوة على متحفـي للتراث الرياضي المصري.

وتعتبر المدينة الأوليمبية من أكبر المدن الرياضية في الشرق الأوسط، تضم استادًا دوليًا بسعة 90 ألف مشجع، كما تضم مجموعة متنوعة من الأندية الرياضية والاجتماعية مع عدة ملاعب.

وتشتمل المدينة الأوليمبية على مجمع يضم 4 ملاعب خاصة بكرة القدم بالأبعاد القانونية المحددة، وملاعب خماسية وملعبى لرياضة التنس، كما توجد بها ملاعب مخصصة لرياضة الإسكواش والكرة الطائرة وكرة السلة وكرة الشاطئ.