سعة الاستاد 90 ألفًا.. "الأوليمبية" أكبر المدن الرياضية فى الشرق الأوسط (فيديوجراف)

تعد المدينة الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، من أكبر المدن الرياضية في الشرق الأوسط، ومن خلال السطور التالية نستعرض أبرز المعلومات عنها:

تضم استادا دوليا بسعة 90 ألف مشجع.

وتضم مجموعة متنوعة من الأندية الرياضية والاجتماعية مع عدة ملاعب.

تضم مجمعا يشتمل على 4 ملاعب، خاصة بكرة القدم بالأبعاد القانونية المحددة.

تضم ملاعب خماسية وملعبا لرياضة التنس.

توجد بها ملاعب مخصصة لرياضة الاسكواش والكرة الطائرة وكرة السلة وكرة الشاطئ.