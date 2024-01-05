الجمعة 05 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز: اتفقت مع زوجتى على عدم الإنجاب فى البداية

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إنه كان قد اتفق مع بداية زواجه مع الدكتورة صفاء النجار على ألا ينجبا أطفالا، ليس أنانية منهما، ولكنهما كانا يريان بأن ظروف الحياة قاسية، وأن المجتمع يجعلنا نخاف كثيرا على أولادنا سواء كانوا ذكورا أو إناثا.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "بالخط العريض" مع الإعلامية إيمان أبو طالب، المُذاع على قناة "الحياة"، أنه عندما جاءت ابنته مريم إلى الحياة، كان هو وزوجته سعداء جدا، ولكنه يقول لابنته مريم "أنا مبحبكيش عشان إنتي بنت في المطلق لكن عشان إنتي بنتي".

وتابع: "هي واخدة مني كتير، وفي مرة حد في محيطها مكنش لطيف معاها، كان بيقولها فيما معناه إنتي بتترسمي عشان انتي ابنة محمد الباز، فردت عليه وقالت ده مجهوده الشخصي، فأنا لما أرسم نفسي فيكون بمجهودي مش بمجهوده هو، وعشان كده أنا مطمئن عليها".

ولفت إلى أنه لا يتخيل أن تمر لحظة وابنته "زعلانة" منه، منوها بأن زوجته الدكتورة صفاء النجار تقول له "الأب زي الجيش يتم استدعاؤه لما يكون فيه أزمة، وأنا لما بستدعيك بتبوظ الدنيا".

وعن موقف حدث مع ابنته، قال: "في مرة قاعدين قلتلها خفي الموبايل وذاكري، ووقتها لم تستجب فخدت التليفون بتاعها وهرميه على الأرض أكسره، وفي لحظة وقفت خوفا على زعلها، وخدت تليفوني أنا ورميته على الأرض".

محمد الباز صفاء النجار إيمان أبو طالب بالخط العريض الحياة

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