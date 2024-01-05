الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"العربية للتصنيع": نحن نمثل ذراع الدولة المصرية فى التصنيع المتعدد

المهندس مختارعبد
المهندس مختارعبد اللطيف

قال المهندس  مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن الهيئة العربية للتصنيع تم إنشاؤها عام 1975، لاستثمار الاتحاد العربي الذي حدث في حرب أكتوبر عام 1973.

توطين الصناعة

وأكد المهندس مختار عبداللطيف، خلال لقائه ببرنامج "بصراحة" مع الإعلامية رانيا هاشم، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الهيئة العربية للتصنيع تضم الآن 14 مصنعًا للعمل في الكثير من الصناعات العسكرية الدفاعية والمدنية.

وأضاف في حديثه، أن الهيئة العربية للتصنيع تعمل الآن في كل المجالات، معبرًا: "نحن نمثل بحق ذراع الدولة المصرية في التصنيع المتعدد".

وتابعت: "رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي هو أن تكون الهيئة العربية قوة الدول العربية كافة، وأن تكون هذه القوة مرتبطة بالتصنيع الدفاعي والمدني".

ثبات اسم الهيئة 

واستطرد: "مصر حرصت على الاحتفاظ بنفس اسم الهيئة رغم خروج بعض الدول العربية منها، لذا لم يتم تغيير اسم الهيئة من العربية إلى الوطنية رغم هذا الخروج العربي".

مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع العربية للتصنيع بصراحة الحياة

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