الجمعة 05 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"العربية للتصنيع": نسير على خطى الرئيس السيسى لتوطين الصناعة

المهندس مختار عبد
المهندس مختار عبد اللطيف

قال المهندس مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن ميزة الهيئة العربية للتصنيع هو التكامل بين الـ14 مصنع المتواجدة داخل الهيئة من أجل الخروج بمنتج نهائي ذي جودة عالمية.

توطين الصناعة 


وأكد المهندس مختار عبداللطيف، خلال لقائه ببرنامج "بصراحة" مع الإعلامية رانيا هاشم، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الهيئة تسير على نهج الرئيس السيسي الخاص بنقل التكنولوجيا الخارجية إلى الهيئة العربية للتصنيع من أجل توطين الصناعة والتوقف عن الاستيراد من الخارج لتوفير العملة الصعبة بالخزانة المصرية.

وأضاف في حديثه، أنه لا يوجد منتج دفاعي يتم إقراره من الجهات العديدة إلا بعد التحربة على أرض الواقع، معبرًا: "مصر تمتلك القدرة والعلم التي تمكنها من الصناعة العسكرية والمدنية".

تشجيع البحث العلمي 

وأشار إلى أن الهيئة العربية للتصنيع تشجع البحث العلمي في التصنيع بل وتتبنى النماذج القابلة للتنفيذ، لذا يمكن القول إن مصر ستكون في مكانة متقدمة السنوات المقبلة.

العربية للتصنيع مختار عبد اللطيف الحياة بصراحة التصنيع العسكري الدفاعي

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

ملامح تشكيل المنتخب في أمم أفريقيا: استقرار على الهجوم والدفاع.. وخلاف حول لاعبين

الخلاف داخل الاحتلال يتصاعد.. وزير الدفاع: يجب وقف استخدام جيشنا لتحقيق مكاسب سياسية

16 راكبًا بينهم أجانب.. تفاصيل إنقاذ لنش سياحى من الغرق فى الغردقة

قصة مسلسل حالة خاصة.. مواعيد عرض الحلقة الـ 3 و4 وأبرز أبطاله

موعد إجازة 7 يناير للقطاع الخاص والحكومي وهل تكون مدفوعة الأجر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

عضوية «بريكس».. فرصة ومسئولية

أميرة ملش

سنوات زوجية وسنوات فردية

ماجد حبته

عودة داعش.. فى إيران!

أحمد عاشور

مصر.. باب العرب وملاذ المغتربين

جرجس شكرى

صاحب الرسالة.. لويس عوض.. محطات من رحلة مفكر شجاع

د. محمد عفيفي

السادات والسينما

وائل لطفي

دم درامى جديد

خالد حريب

ما بعد الموسوى والعارورى

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

حلقة النار

جيش الاحتلال: كشفنا مختبرا كيميائيا وأنفاقا فى غزة

بعد اغتيال "العارورى واللولو".. هل تستمر إسرائيل فى استهداف قادة المقاومة الفلسطينية؟