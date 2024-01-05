"العربية للتصنيع": نسير على خطى الرئيس السيسى لتوطين الصناعة

قال المهندس مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن ميزة الهيئة العربية للتصنيع هو التكامل بين الـ14 مصنع المتواجدة داخل الهيئة من أجل الخروج بمنتج نهائي ذي جودة عالمية.

توطين الصناعة



وأكد المهندس مختار عبداللطيف، خلال لقائه ببرنامج "بصراحة" مع الإعلامية رانيا هاشم، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الهيئة تسير على نهج الرئيس السيسي الخاص بنقل التكنولوجيا الخارجية إلى الهيئة العربية للتصنيع من أجل توطين الصناعة والتوقف عن الاستيراد من الخارج لتوفير العملة الصعبة بالخزانة المصرية.

وأضاف في حديثه، أنه لا يوجد منتج دفاعي يتم إقراره من الجهات العديدة إلا بعد التحربة على أرض الواقع، معبرًا: "مصر تمتلك القدرة والعلم التي تمكنها من الصناعة العسكرية والمدنية".

تشجيع البحث العلمي

وأشار إلى أن الهيئة العربية للتصنيع تشجع البحث العلمي في التصنيع بل وتتبنى النماذج القابلة للتنفيذ، لذا يمكن القول إن مصر ستكون في مكانة متقدمة السنوات المقبلة.