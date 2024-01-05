المؤهلات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم 2024 وشروط التعيين

المؤهلات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم 2024 من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بالأمر.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت مؤخرا على صفحتها الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن مسابقة 2024 للتعين في وظيفة معلم فصل.

من ناحيته أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، من خلال منشور له على موقعه الإلكتروني عن المؤهلات والتخصصات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم 2024 للتعاقد مع 11 ألفا و114 في وظيفة معلم فصل للصفوف الابتدائية “الأول والثاني والثالث” للعام الدراسي 2024-2025.

أشار بيان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى أن التقديم لهذه الوظائف يبدأ بداية من 18 يناير حتى 31 من الشهر ذاته إلكترونيا عبر بوابة الوظائف الحكومية.

المؤهلات والتخصصات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم 2024

وأوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، من خلال بيانه المؤهلات والتخصصات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم 2024، كما يلي

أن يكون حاصل المتقدم على مؤهل بالتربية “تعليم أساسي- تعليم ابتدائي”.

مؤهل عال: تربية (معلم فصل).

مؤهل عال: تربية نوعية (تعليم أساسي - تعليم ابتدائي).

مؤهل عال: تربية نوعية (معلم فصل).

شروط مسابقة التربية والتعليم 2024

أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية.

أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد اعتباره.

ألا يكون سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي ما لم يمض على صدوره 4 سنوات على الأقل.

ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عاما في تاريخ نشر الإعلان.

أن يكون المتقدم خريج أحد الأقسام التالية «تعليم أساسي/ ابتدائي/ معلم فصل» بكلية التربية أو كلية التربية النوعية.

أن يكون التقدير العام للمتقدم مقبول فأعلى.

أن يجتاز الاختبار وفقا للقواعد المقررة.

أن يجتاز التدريبات التي تقرها وزارة التربية والتعليم.

اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الاختبار والتدريبات المطلوبة.

يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقا للثابت ببطاقة الرقم القومي.