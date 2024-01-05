الجمعة 05 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: مصر تقوم بدور ريادى فى الدفاع عن الحقوق الفلسطينية

النائب طارق شكري
النائب طارق شكري

أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مصر وتحت القيادة السياسية للرئيس السيسي هى الدولة العربية والإسلامية الأكثر اهتمامًا وانغماسًا في الملف الفلسطيني، قائلًا: مصر تقوم بدور ريادي في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية ونصرة الشعب الفلسطيني أمام حرب عدوانية يقوم بها الإسرائيليون.

ولفت شكري، في تصريح صحفي له اليوم، إلى لقاء الرئيس السيسي وفدًا بارزًا من الكونجرس الأمريكي، وحرص الجانب الأمريكي على الاستماع إلى رؤية الرئيس للسياق العام للوضع الحالي، والتحذير من التدهور الكبير.

 

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ونوه وكيل إسكان البرلمان، إلى رؤية الرئيس السيسي للوفد الأمريكي والتي تضمنت التشديد على ضرورة وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين والأسرى وإنفاذ المساعدات الإنسانية، وإغاثة المدنيين الذين تعرضوا للنزوح، مشيرًا إلى أن ثوابت مصر واضحة ومعلنة منذ بدء الحرب قبل 3 أشهر.

وأشار النائب، إلى طرح الرئيس السيسي بدء مسار جاد بإجماع دولى للتسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

واختتم المهندس طارق شكري: رؤية مصر سباقة، واليوم ووسط كل هذا التدهور الأمني والعسكري فإن الفرصة مهيأة لحل دائم وعادل للقضية الفلسطينية يوقف حقن الدماء في الطرفين.

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