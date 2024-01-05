فراعنة الكان "3".. محمود الجوهرى أول من يفوز ببطولة الأمم الإفريقية لاعبًا ومدربًا

شهدت بطولة كأس الأمم الإفريقية منذ انطلاقها عام 1957 تألق عدد كبير من اللاعبين المصريين الذين حققوا إنجازات وألقابا غير مسبوقة، وعبر عدد من الحلقات تقوم "الدستور" بإلقاء الضوء على الفراعنة الذين تألقوا في "كان" .

محمود الجوهري "الجنرال" صاحب إنجاز تاريخي في بطولات الأمم الإفريقية فهو أول من يفوز باللقب لاعبا ومدربا حيث حقق اللقب لاعبا عام 1959 ومدربا عام 1998 ولا يشاركه هذا الإنجاز سوى النيجيري ستيفن كيشي، ويملك الجوهري إنجازا آخر في الأمم الإفريقية وهو بفوزه بلقب هداف النسخة الثانية من البطولة التي أقيمت في مصر عام 1959 برصيد ثلاثة أهداف.

اسمه بالكامل محمود نصير يوسف الجوهري مواليد 20 فبراير 1938 وبدأ مشواره الكروي داخل النادي الأهلي ومنتخب مصر خلال الفترة منذ 1955 وحتى عام 1966 وأجبرته الإصابة على الاعتزال مبكرا عقب تعرضه لإصابة في الركبة، وبعد الاعتزال اتجه إلى التدريب وعمل مدرباً لفريق الأهلي في بداية الثمانينات وقاده للفوز ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري لأول مرة عام 1982 .

لقطة نادرة للجوهري لاعبا

مونديال إيطاليا وإنجاز بوركينا فاسو

تولى الجوهري تدريب منتخب مصر في سبتمبر 1988 ومعه حقق إنجازا آخر بالتأهل لنهائيات كأس العالم 1990 في إيطاليا كما قاد المنتخب لفوز ببطولة الأمم الإفريقية عام 1998 في بوركينا فاسو.

أول مصري يتولى تدريب الأهلي والزمالك

كان محمود الجوهري أول مدرب مصري يتولى تدريب فريقي الأهلي والزمالك ومثلما قاد الأهلي للفوز ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 1982 قاد الزمالك للفوز ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 1993 وكأس السوبر الإفريقي بعد أن تغلب على الأهلي عام 1994.

كان الجوهري أيضا أول مدرب يقود منتخب الأردن للتأهل لنهائيات كأس آسيا في الصين عام 2004 وقد توج العاهل الأردني عطاءه الكبير مع الكرة الأردنية بتكريم ملكي حيث منحه وسام العطاء المتميز.

لم يتوقف نجاح الجوهري على مصر والأردن فقط لكنه تولي أيضاً تدريب عدد من الأندية الخليجية منها أهلي جدة واتحاد جدة السعوديان والشارقة والوحدة الإماراتيان وقاد منتخب سلطنة عمان في كأس الخليج عام 1996.

أنهى الجوهري مشواره التدريبي وقرر الاعتزال ليتجه إلى العمل الإداري حيث اختاره مجلس إدارة اتحاد الكرة كمدير فني للاتحاد نظراً لخبرته الطويلة في التخطيط الفني للكرة المصرية وهو المنصب الذي تركه سريعاً لوجود بعض الخلافات والمشاكل في الآراء مع المسئولين بالاتحاد وعاد مرة أخرى للأردن كمستشار فني لرئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم.

تُوفي محمود الجوهري يوم 3 سبتمبر 2012 عقب إصابته بجلطة دماغية ونزيف حاد في المخ.