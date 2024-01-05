الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحث سياسى: أعضاء بحكومة نتنياهو يرفضون توسيع الحرب فى غزة

رجا طلب
رجا طلب

قال رجا طلب، كاتب وباحث سياسي، إن المهمة الأساسية لزيارة أنتوني بلينكن للمنطقة العربية من خلال المرور على إسرائيل وفلسطين هو تحديد ماهية اليوم التالي للحرب، وكيف سيكون مصير القطاع، ولهذا زيارة بلينكن سينتج عنها تصور مبدئي مع دولة الاحتلال.

السياسة الأمريكية بالمنطقة

وأكد رجا طلب، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الغد"، أن كل المعطيات الآن تشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على اتباع الضغط الهادئ من أجل الوصول إلى يوم انتهاء الحرب.

وأضاف، في حديثه، أن الحرب من الممكن أن تتوقف بشكل تدريجي والدليل على ذلك انسحاب قوات الاحتلال من بعض المناطق مؤخرًا، هذا علاوة عن هدوء عام في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة الأيام القليلة الماضية.

 رفض التوسع في الحرب 

وأشار إلى أن نتنياهو يريد توسيع الحرب ولكن أعضاء الحكومة المتطرفة اليمينية يعتقدون أن التوسع في الحرب أمر في غاية الخطورة، وليس بإمكانية إسرائيل أن تفعل ذلك الآن، خاصة وأن إسرائيل ما زالت غير قادرة على الحسم في أرض فلسطين.

كاتب وباحث سياسي قناة الغد رجا طلب الحرب بإسرائيل التوسع في الحرب سياسة أمريكا بالمنطقة

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