القرش: زراعة 3.5 مليون فدان بأراضى الاستصلاح الجديدة

أكد الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه يتم حاليًا استصلاح وزراعة 3.5 مليون فدان في أراضي الاستصلاح الجديدة بمشروع الدلتا الجديدة ومستقبل مصر وتوشكي وسيناء ومشروع المليون ونصف فدان، كما حققت الدولة طفرة في الصادرات الزراعية هذا العام، حيث تخطت أكثر من 7 ملايين طن، وجاءت الموالح والبطاطس في المركزين الأول والثاني على التوالي خلال العام الماضي 2023.

الرقعة الزراعية

وأوضح القرش لـ"الدستور" أن الوزارة تعمل على تحديث القطاع الزراعي والتوسع في الرقعة الزراعية وزيادة إنتاجية الفدان من محصول القمح، حيث اتخذت وزارة الزراعة العديد من الإجراءات لدعم محصول القمح، من خلال توفير التقاوي المعتمدة التي تزيد من إنتاجية الفدان من 2 إلى 3 أردب للفدان. ويحصل المزارع على مبلغ يتراوح بين 3 و 5 آلاف جنيه في الفدان.

وقال "القرش" إن الدولة رفعت سعر اردب القمح ثلاث مرات خلال عامين، من 850 جنيها إلى 1250 جنيها ثم إلى 1600 جنيه، وأن الدولة تواصل جهودها لدعم الفلاح من أجل زيادة دخله. كما تقدم وزارة الزراعة الدعم للمزارعين من خلال الحقول الإرشادية والمدارس الحقلية، بهدف تعزيز قدراتهم الإنتاجية.

وأشار "القرش" إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك طفرة في الصادرات الزراعية، وأن الوزارة تبذل جهودًا لدراسة التركيب المحصولي والدورة الزراعية وتطبيقها لتعظيم الإنتاجية من وحدة المساحة من الأراضي والمياه، بهدف تعظيم القطاع الزراعي وإضافة قيمة وإنتاجية أكبر، وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.

وأوضح معاون وزير الزراعة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم بملف القطاع الزراعي خلال الفترة السابقة، حيث إن القطاع يتعامل بشكل كبير مع التحديات، وأنه يعمل على مواجهتها.

كما أشار إلى أن هناك العديد من المشروعات القومية الزراعية المنتشرة في صحراء مصر وخارجها، حيث تم استصلاح أكثر من 3.5 ملايين فدان في المناطق في الدلتا الجديدة ومستقبل مصر وتوشكى والمليون ونصف فدان في سيناء.