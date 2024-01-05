الجمعة 05 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"حماس مثل البوم".. طائرات الاحتلال تلقي منشورات على سكان خان يونس

منشوات الاحتلال
منشوات الاحتلال

ألقت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، منشورات على مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، وصفت فيها حركة حماس والمقاومة الفلسطينية بـ"البوم".

وأفاد شاهد عيان في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، بأن طائرات الاحتلال لم تتوقف عن قصف الأحياء في خان يونس حتلا اللحظة، وقبل قليل، استهدفت عدد من الأبنية والمنازل هناك وأسفر ذلك عن وقوع شهداء.

txt

المطران عطا الله حنا: كفانا دماء ودمارا وخرابا وآلاما في غزة

"حماس مثل البوم"، إحدى الجمل التي كتبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في منشوراتها وألقتها على أهالي خان يونس.

وأضاف الشاهد الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن اجتياح خان يونس ما زال مستمرا، والجرائم والمجازر بكل مكان، في القطاع، بجانب نزوح الملايين بإتجاه مدينة رفح بسبب استمرار القصف.

وأكد الشاهد أن ثلثي أهالي غزة أصبحوا الان في الجنوب وسط انعدام كامل للخدمات، والسلع بجانب ارتفاع أسعارها ان وجدت.

txt

"واشنطن بوست": مقترحات إسرائيل بإجلاء سكان غزة تسببت في انقسامات مع واشنطن وأوروبا

تجدد قصف الاحتلال بمحيط مستشفى الأمل في خان يونس

وسبق، وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الجمعة، عن تجدد قصف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي في محيط مستشفى الأمل التابع لها في خان يونس جنوب قطاع غزة، بالإضافة إلى استمرار إطلاق النار من طائرات الاحتلال المسيرة.

وناشد الهلال الأحمر الفلسطيني المجتمع الدولي والشركاء في الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، التدخل الفوري والعاجل لحماية مستشفى الأمل ومبنى الجمعية، وحماية من فيهما من طواقم طبية وجرحى ومرضى، وحوالي 14 ألف نازح يحتمون بهما، وفقًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة.

أعربت الجمعية عن قلقها جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المتكرر لمقر الجمعية ومستشفى الأمل في مدينة خان يونس، لافتة إلى أن الاحتلال استهدف بالقصف المدفعي عدة طوابق في مقر الجمعية على مدار الثلاثة أيام الماضية.

وأضاف الهلال الأحمر الفلسطيني أن عدد الشهداء والجرحى جراء الاستهدافات المباشرة لمبنى الجمعية بلغ 7 شهداء من النازحين، بينهم رضيع لا يتجاوز عمره 5 أيام، و11 مصابًا، يُضاف إلى ذلك قصف الاحتلال عشرات المباني السكنية وتجمعات مواطنين أمام المستشفى أو في محيطه، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات، عدد منهم من النازحين في مقر الجمعية.

الإحتلال الإسرائيلي حماس المقاومة الفلسطينية خانيونس رفح مستشفى الأمل

الأكثر قراءة

عاجل.. فرمان جديد من كولر للاعبى الأهلى قبل العودة للتدريبات

قصة مسلسل حالة خاصة.. مواعيد عرض الحلقة الـ 3 و4 وأبرز أبطاله

خلال دقائق.. موعد صلاة الجمعة اليوم في محافظات مصر

كشف لغز خطف حقيبة بداخلها 550 ألف جنيه في سيدي جابر

أسعار الخضروات اليوم الجمعة في سوق العبور للجملة

"حماس مثل البوم".. طائرات الاحتلال تلقي منشورات على سكان خان يونس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاشور

مصر.. باب العرب وملاذ المغتربين

جرجس شكرى

صاحب الرسالة.. لويس عوض.. محطات من رحلة مفكر شجاع

د. محمد عفيفي

السادات والسينما

وائل لطفي

دم درامى جديد

خالد حريب

ما بعد الموسوى والعارورى

ماجد حبته

وفدان من الكونجرس

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

د. سلوى جودة

الفنان أحمد عبدالكريم وفلسفة الطبيعة والمحاكاة

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: نتنياهو وحكومته يتعمدون استبدال جريمة التهجير القسري بـ"الهجرة الطوعية"

الاحتلال الإسرائيلي يشق طرقا استعمارية على أراضي "مسافر يطا"

أبوردينة: استمرار العدوان على غزة والضفة لن يجلب الأمن والاستقرار