"حماس مثل البوم".. طائرات الاحتلال تلقي منشورات على سكان خان يونس

ألقت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، منشورات على مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، وصفت فيها حركة حماس والمقاومة الفلسطينية بـ"البوم".

وأفاد شاهد عيان في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، بأن طائرات الاحتلال لم تتوقف عن قصف الأحياء في خان يونس حتلا اللحظة، وقبل قليل، استهدفت عدد من الأبنية والمنازل هناك وأسفر ذلك عن وقوع شهداء.

"حماس مثل البوم"، إحدى الجمل التي كتبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في منشوراتها وألقتها على أهالي خان يونس.

وأضاف الشاهد الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن اجتياح خان يونس ما زال مستمرا، والجرائم والمجازر بكل مكان، في القطاع، بجانب نزوح الملايين بإتجاه مدينة رفح بسبب استمرار القصف.

وأكد الشاهد أن ثلثي أهالي غزة أصبحوا الان في الجنوب وسط انعدام كامل للخدمات، والسلع بجانب ارتفاع أسعارها ان وجدت.

تجدد قصف الاحتلال بمحيط مستشفى الأمل في خان يونس

وسبق، وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الجمعة، عن تجدد قصف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي في محيط مستشفى الأمل التابع لها في خان يونس جنوب قطاع غزة، بالإضافة إلى استمرار إطلاق النار من طائرات الاحتلال المسيرة.

وناشد الهلال الأحمر الفلسطيني المجتمع الدولي والشركاء في الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، التدخل الفوري والعاجل لحماية مستشفى الأمل ومبنى الجمعية، وحماية من فيهما من طواقم طبية وجرحى ومرضى، وحوالي 14 ألف نازح يحتمون بهما، وفقًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة.

أعربت الجمعية عن قلقها جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المتكرر لمقر الجمعية ومستشفى الأمل في مدينة خان يونس، لافتة إلى أن الاحتلال استهدف بالقصف المدفعي عدة طوابق في مقر الجمعية على مدار الثلاثة أيام الماضية.

وأضاف الهلال الأحمر الفلسطيني أن عدد الشهداء والجرحى جراء الاستهدافات المباشرة لمبنى الجمعية بلغ 7 شهداء من النازحين، بينهم رضيع لا يتجاوز عمره 5 أيام، و11 مصابًا، يُضاف إلى ذلك قصف الاحتلال عشرات المباني السكنية وتجمعات مواطنين أمام المستشفى أو في محيطه، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات، عدد منهم من النازحين في مقر الجمعية.