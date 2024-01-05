محافظ أسيوط يزور مطرانية الأقباط الأرثوذوكس بأبوتيج للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

زار اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إيبارشية الأقباط الارثوذكس بمدينة أبوتيج، مقدمًا التهنئة للانبا أندراوس مطران أبوتيج وصدفا والغنايم بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وبدأت الزيارة باستقبال شعب الكنيسة للمحافظ ومرافقوه وكان في استقباله الأنبا أندراوس مطران أبوتيج وصدفا والغنايم، وبعض آباء وكهنة الكنيسة، وقدم المحافظ التهنئة لمطران أبوتيج وجميع شعب الكنيسة بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد.

وقدم الدكتور عاصم قبيصي، التهنئة لمطران أبوتيج بمناسبة عيد الميلاد المجيد، نيابة عن قيادات وائمة مديرية الأوقاف بأسيوط، مشيرًا إلى أهمية تلك المناسبات التي تجمع أبناء الشعب المصري مسلمين وأقباط لتبادل التهاني والمعايدات الجميلة في جو يسوده المحبة والسلام.

من جهته، وجَّه الأنبا أندراوس مطران أبوتيج وصدفا والغنايم، الشكر لمحافظ أسيوط والوفد المرافق له، لحرصهم على التواجد وتقديم التهاني بمناسبة العيد، مشيرًا إلى حجم الانجازات التي تحققت على ارض مصر الغالية ومحافظة أسيوط بصفة خاصة، وبخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي ساهمت في تنمية حقيقة للقرى والنجوع، داعيًا الله أن يديم على مصر وشعبها الأمن والمحبة والسلام.

كان محافظ أسيوط، قد واصل زياراته للكنائس والأديرة والايبارشيات للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، كما بعث ببرقات تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية وجميع أساقفة ورؤساء الطوائف والإيبارشيات والقيادات الكنسية بأسيوط هنأهم فيها بعيد الميلاد المجيد، متمنيًا أن يعيد الله هذه المناسبة عليهم وعلى الشعب المصري بكل الخير والمحبة والسلام.

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة