أسعار الخضروات اليوم الجمعة في سوق العبور للجملة
استقرت أسعار الخضروات، اليوم الجمعة، لدى التجار في سوق العبور للجملة، حيث سجَّل سعر الطماطم بين 4 و6.5 جنيه للكيلو، والبطاطس ما بين 6 و11 جنيهًا للكيلو، وجاء سعر البصل ما بين 10 و23 جنيهًا للكيلو.
أسعار الخضروات اليوم الجمعة
- سعر الكوسة من 10- 16 جنيهًا للكيلو.
- سعر الجزر من 2.5- 3.5 جنيهات للكيلو.
- سعر الفاصوليا من 7-11 جنيهات للكيلو.
- سعر الملوخية من4- 6 جنيهات للكيلو.
أسعار الباذنجان اليوم
- أسعار الباذنجان البلدي من 3- 5جنيهات للكيلو.
- أسعار الباذنجان الرومي من 1.5- 3.5 جنيه للكيلو.
- أسعار الباذنجان الأبيض من 4- 7 جنيهات للكيلو.
- سعر الخيار الصوب من 6- 12 جنيهات للكيلو.
- سعر الخيار البلدي من 6-9 جنيها للكيلو.
- سعر البامية من 40- 45 جنيهًا للكيلو.
- سعر القلقاس من 11- 13 جنيهًا للكيلو.
- سعر البسلة من 17- 23 جنيهًا للكيلو.
أسعار الفلفل اليوم
- سعر فلفل رومي «بلدي» من 8- 12 جنيهًا للكيلو.
- سعر فلفل رومي "صوب" من 8- 12 جنيهًا للكيلو.
- تراوح سعر فلفل حامي «بلدي» بين 6- 10 جنيهًا للكيلو.
- سعر الفلفل الألوان من 22- 32 جنيهًا للكيلو.
- تراوح سعر الثوم ما بين 35 و35 جنيهًا.
- تراوح سعر اللفت بين 1.5 و2.5 جنيه للكيلو.
- سجل سعر كيلو البنجر ما بين 2 و4 جنيهات.
- سعر البطاطا من 3.5 إلى 5.5 جنيه للكيلو.
أسعار الخضروات
- سعر الفول الأخضر من 7 إلى 10 جنيهات للكيلو.
- تراوح القرع العسلي من سعر 66 إلى 90 للواحدة
- سعر السبانخ من 6- 8 جنيهات للكيلو.
- سعر البصل الأخضر 10 جنيهات.
- سعر القثاء 4- 6 جنيهات مقطف خوص.
- سعر فول أخضر من 6- 9 جنيهات للكيلو.
- سعر الخس تراوح بين 6 و10 جنيهات لـ«الربطة 3 كيلو».
- تراوح سعر الخس الكابوتشي من 5- 6 جنيهات.
أسعار الكرنب
- سعر الكرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه لـ«القطعة 3 كيلو».
- وصل سعر كرنب السلطة إلى 8 جنيهات لـ«القطعة 2 كيلو».
- سعر الكرنب الأحمر 6.5 جنيه لـ«القطعة 1 كيلو».
- سجل سعر القرنبيط من 3- 4 جنيهات لـ«القطعة 2 كيلو».
- سعر البروكلي من 5- 8 جنيهات.
- سعر الفجل الأحمر من 3- 6 جنيهات لـ«الربطة 1 كيلو».
- سعر الشبت من 50جنيه لـ«100 ربطات كيلو».
- سعر البقدونس من 50 جنيه لـ«100 ربطات كيلو».
- سعر الجرجير من 50 جنيه لـ«100 ربطات».
- سعر الكسبرة من50 جنيه لـ«100 ربطات كيلو».
- بلغ سعر النعناع 50 جنيه لـ«100 ربطة كيلو».
- بلغ سعر السلق 50 جنيه لـ«100 كيلو الربطة».
- بلغ سعر عيش الغراب 80 جنيهًا لـ«الطبق 250 جرامًا».
- سعر الخرشوف تراوح بين 6- 9 جنيهات «5 وحدات وزن كيلو».