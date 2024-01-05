أسعار الخضروات اليوم الجمعة في سوق العبور للجملة

استقرت أسعار الخضروات، اليوم الجمعة، لدى التجار في سوق العبور للجملة، حيث سجَّل سعر الطماطم بين 4 و6.5 جنيه للكيلو، والبطاطس ما بين 6 و11 جنيهًا للكيلو، وجاء سعر البصل ما بين 10 و23 جنيهًا للكيلو.

أسعار الخضروات اليوم الجمعة

سعر الكوسة من 10- 16 جنيهًا للكيلو.

سعر الجزر من 2.5- 3.5 جنيهات للكيلو.

سعر الفاصوليا من 7-11 جنيهات للكيلو.

سعر الملوخية من4- 6 جنيهات للكيلو.

أسعار الباذنجان اليوم

أسعار الباذنجان البلدي من 3- 5جنيهات للكيلو.

أسعار الباذنجان الرومي من 1.5- 3.5 جنيه للكيلو.

أسعار الباذنجان الأبيض من 4- 7 جنيهات للكيلو.

سعر الخيار الصوب من 6- 12 جنيهات للكيلو.

سعر الخيار البلدي من 6-9 جنيها للكيلو.

سعر البامية من 40- 45 جنيهًا للكيلو.

سعر القلقاس من 11- 13 جنيهًا للكيلو.

سعر البسلة من 17- 23 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفلفل اليوم

سعر فلفل رومي «بلدي» من 8- 12 جنيهًا للكيلو.

سعر فلفل رومي "صوب" من 8- 12 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر فلفل حامي «بلدي» بين 6- 10 جنيهًا للكيلو.

سعر الفلفل الألوان من 22- 32 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر الثوم ما بين 35 و35 جنيهًا.

تراوح سعر اللفت بين 1.5 و2.5 جنيه للكيلو.

سجل سعر كيلو البنجر ما بين 2 و4 جنيهات.

سعر البطاطا من 3.5 إلى 5.5 جنيه للكيلو.

أسعار الخضروات

سعر الفول الأخضر من 7 إلى 10 جنيهات للكيلو.

تراوح القرع العسلي من سعر 66 إلى 90 للواحدة

سعر السبانخ من 6- 8 جنيهات للكيلو.

سعر البصل الأخضر 10 جنيهات.

سعر القثاء 4- 6 جنيهات مقطف خوص.

سعر فول أخضر من 6- 9 جنيهات للكيلو.

سعر الخس تراوح بين 6 و10 جنيهات لـ«الربطة 3 كيلو».

تراوح سعر الخس الكابوتشي من 5- 6 جنيهات.

أسعار الكرنب