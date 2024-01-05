واشنطن بوست: تزايد القلق بشأن مصير سكان غزة النازحين إلى الجنوب

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن القلق بشأن مصير سكان غزة النازحين، الذين يقدر عددهم الآن بـ85 % من السكان في تزايد؛ حيث يتم دفع المزيد من الأشخاص إلى ترك منازلهم وسط استمرار الهجوم الوحشي الإسرائيلي على القطاع المحاصر.

وجاء تقرير للصحيفة أن الجماعات الإنسانية يؤكدون أن العديد من سكان غزة ما زالوا يواجهون القصف، حتى بعد البحث عن ملجأ في أماكن اعتقدوا أنها ستكون آمنة.

ولفتت إلى أنه في الوقت نفسه، دعت شخصيات يمينية في الحكومة الإسرائيلية إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة، وأن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، "انزعج للغاية" من هذه التصريحات، مثل وزارة الخارجية الأمريكية، التي وصفت التصريحات الإسرائيلية بأنها "تحريضية وغير مسؤولة".

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، إن "آلاف النازحين وجدوا أنفسهم تحت القصف مرة أخرى صباح الخميس، عندما تعرضت منطقة مستشفى الأمل في خان يونس للقصف لليوم الثالث على التوالي".

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، التي لديها مبنى في مجمع المستشفيات، على وسائل التواصل الاجتماعي إن سبعة نازحين قتلوا، من بينهم رضيع، وأصيب 11 آخرون خلال الهجمات الإسرائيلية.

وكتبت المنظمة أن الضربات تهدد "سلامة المجال الإنساني، مما يهدد حياة الآلاف من النازحين والطواقم الطبية".

وأضافت: أن النازحين "يعيشون الآن أجواء من الرعب والذعر".

وردا على استفسار حول غارة يوم الثلاثاء على المستشفى، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن مجموعة مسؤولة عن "فحص الحوادث الاستثنائية" في الصراع تحقق في ما حدث.

المجاعة على وشك الحدوث

وتطرق تقرير "واشنطن بوست" إلى أوضاع النازحين، مشددة على أنه لا يزال الأمن الغذائي في غزة يمثل تحديًا، حيث يواجه 2.2 مليون شخص "خطر المجاعة الوشيك".

ونقلت عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية قوله، إن "الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى لم تتمكن لمدة أربعة أيام من إيصال المساعدات شمال وادي غزة بسبب التأخير في الوصول والحرمان والصراع النشط"، مشيرة إلى أن المنطقة معزولة عن الجنوب منذ أكثر من شهر.

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن ما يقدر بنحو 100 ألف فلسطيني فروا إلى مدينة رفح المزدحمة بجنوب قطاع غزة في الأيام الأخيرة، في حين أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، توسيع عملياته في مدينة خان يونس الجنوبية.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر حتى أمس الخميس إلى 22 ألفا و438 شهيدا، بالإضافة لـ 57 ألفا و614 إصابة، حسب وزارة الصحة في قطاع غزة.