رئيس وزراء العراق: مبررات وجود التحالف الدولى على أرضنا انتهت

قال محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي، إن الحكومة العراقية مستعدة لاتخاذ القرارات المناسبة في الحفاظ على سيادة العراق وأمنه واستقراره، بحسب قناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف رئيس الوزراء العراقي: "نؤكد موقفنا الثابت والمبدئي في إنهاء وجود التحالف الدولي بعد أن انتهت مبررات بقائه في العراق".

كما أدان السوداني الاعتداءات التي تستهدف قوات الأمن العراقية، التي تتجاوز روح ونص التفويض الذي أوجد التحالف الدولي، مؤكدًا أن الهجوم الذي استهدف أحد مقار الحشد الشعبي يُعد ضربة لكل الأعراف والمواثيق التي تحكم العلاقة بين العراق والولايات المتحدة.

وأشار إلى أن الحشد الشعبي يمثل وجودًا رسميًا تابعًا للدولة وخاضعًا لها وجزء لا يتجزأ من القوات المسلحة العراقية.