"السودانى": تشكيل لجنة ثنائية لجدولة انسحاب قوات التحالف الدولى من العراق

أعلن محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، عن تشكيل لجنة ثنائية لجدولة انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق، بحسب خبر عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وضع ترتيبات إنهاء وجود قوات التحالف الدولي في العراق بشكل نهائي

وذكرت "القاهرة الإخبارية" أن الحكومة بصدد تحديد موعد بدء عمل اللجنة الثنائية؛ لوضع ترتيبات إنهاء وجود قوات التحالف الدولي في العراق بشكل نهائي.

وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن الحكومة هي الجهة المخولة بفرض القانون، وعلى الجميع العمل من خلالها، وليس لأحد أن يتجاوز على سيادة العراق، مؤكدًا قدرة الحكومة واستعدادها لاتخاذ القرارات المناسبة في الحفاظ على سيادة العراق وأمنه واستقراره.