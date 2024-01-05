الجمعة 05 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

قصف عنيف بين الجيش وميليشيا الدعم السريع بمحيط "سلاح المدرعات"

الجيش السوداني
الجيش السوداني

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بوجود قصف عنيف بين الجيش وميليشيا الدعم السريع بجنوب الحزام تجاه "سلاح المدرعات".

وتصاعدت أعمدة الدخان جراء قصف مدفعية ميليشيا الدعم السريع في محيط قيادة الجيش السوداني.

السودان يستدعى سفيره فى كينيا احتجاجًا على استقبالها حميدتى

أعلنت وزارة خارجية السودان، أمس الخميس، عن استدعاء سفيرها لدى كينيا كمال جبارة، احتجاجا على الاستقبال الرسمي لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" الأربعاء.

جاء ذلك وفق بيان لوزير الخارجية علي الصادق، نقلته وكالة الأنباء السودانية، بعد استقبال "حميدتي" في العاصمة الكينية نيروبي، التي زارها، الأربعاء، ضمن جولة خارجية شملت أيضا أوغندا وإثيوبيا وجيبوتي.

وقال الصادق إن "السودان استدعى سفيره في نيروبي للتشاور، احتجاجًا على الاستقبال الرسمي الذي نظمته الحكومة الكينية لقائد مليشيا التمرد (في إشارة إلى حميدتي) لدى زيارته إليها أمس".

الدعم السريع ميليشيا الدعم السريع الجيش السوداني السودان الحرب في السودان

مواد متعلقة

السودان يستدعى سفيره فى كينيا احتجاجا على استقبالها حميدتى

الأكثر قراءة

قصة مسلسل حالة خاصة.. مواعيد عرض الحلقة الـ 3 و4 وأبرز أبطاله

دفنوا الفجر.. والد المتوفى وأسرته في ليبيا يناشد المسؤولين إعادة حفيده الناجي من الحادث

تصريحات الرئيس السيسى خلال استقباله وفدًا أمريكيًا تتصدر اهتمامات صحف القاهرة

شهادات ادخار بنكى مصر والأهلى 23.5% و27%.. موعد الطرح أون لاين والعائد

سعر الذهب اليوم الجمعة 5-1-2024 فى مصر للبيع والشراء

بعد "وصمة عار".. المعارضة الإسرائيلية تطالب بحل حكومة "نتنياهو"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاشور

مصر.. باب العرب وملاذ المغتربين

جرجس شكرى

صاحب الرسالة.. لويس عوض.. محطات من رحلة مفكر شجاع

د. محمد عفيفي

السادات والسينما

وائل لطفي

دم درامى جديد

خالد حريب

ما بعد الموسوى والعارورى

ماجد حبته

وفدان من الكونجرس

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

د. سلوى جودة

الفنان أحمد عبدالكريم وفلسفة الطبيعة والمحاكاة

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: نتنياهو وحكومته يتعمدون استبدال جريمة التهجير القسري بـ"الهجرة الطوعية"

الاحتلال الإسرائيلي يشق طرقا استعمارية على أراضي "مسافر يطا"

أبوردينة: استمرار العدوان على غزة والضفة لن يجلب الأمن والاستقرار