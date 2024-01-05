قصف عنيف بين الجيش وميليشيا الدعم السريع بمحيط "سلاح المدرعات"

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بوجود قصف عنيف بين الجيش وميليشيا الدعم السريع بجنوب الحزام تجاه "سلاح المدرعات".

وتصاعدت أعمدة الدخان جراء قصف مدفعية ميليشيا الدعم السريع في محيط قيادة الجيش السوداني.

السودان يستدعى سفيره فى كينيا احتجاجًا على استقبالها حميدتى

أعلنت وزارة خارجية السودان، أمس الخميس، عن استدعاء سفيرها لدى كينيا كمال جبارة، احتجاجا على الاستقبال الرسمي لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" الأربعاء.

جاء ذلك وفق بيان لوزير الخارجية علي الصادق، نقلته وكالة الأنباء السودانية، بعد استقبال "حميدتي" في العاصمة الكينية نيروبي، التي زارها، الأربعاء، ضمن جولة خارجية شملت أيضا أوغندا وإثيوبيا وجيبوتي.

وقال الصادق إن "السودان استدعى سفيره في نيروبي للتشاور، احتجاجًا على الاستقبال الرسمي الذي نظمته الحكومة الكينية لقائد مليشيا التمرد (في إشارة إلى حميدتي) لدى زيارته إليها أمس".